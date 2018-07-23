В Восточную Гуту вернулись более 100 тысяч беженцев

Представитель Российского центра приема, распределения и размещения беженцев в Сирии заявил, что с момента освобождения Восточной Гуты в нее вернулись около 100 тыс. беженцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

"С момента освобождения этого предместья Дамаска от боевиков, в Гуту вернулись уже свыше 100 тысяч беженцев, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома", — сообщил представитель центра.

Сирийские правительственные войска установили полный контроль над Восточной Гутой в апреле 2018 года.

Ранее сообщалось, что сирийская провинция Латакия приняла около миллиона беженцев из других провинций Сирии, а также из иностранных государств.