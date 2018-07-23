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В Восточную Гуту вернулись более 100 тысяч беженцев
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В Восточную Гуту вернулись более 100 тысяч беженцев 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Представитель Российского центра приема, распределения и размещения беженцев в Сирии заявил, что с момента освобождения Восточной Гуты в нее вернулись около 100 тыс. беженцев. Об этом сообщает РИА «Новости».
"С момента освобождения этого предместья Дамаска от боевиков, в Гуту вернулись уже свыше 100 тысяч беженцев, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома", — сообщил представитель центра.
Сирийские правительственные войска установили полный контроль над Восточной Гутой в апреле 2018 года.
Ранее сообщалось, что сирийская провинция Латакия приняла около миллиона беженцев из других провинций Сирии, а также из иностранных государств.
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