Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» прямым попаданием уничтожил объект «противника»

Баллистическая ракета поразила цель радиусом всего 4 метра на удалении более 70 километров.

Ракетчики общевойскового соединения из Оренбургской области в ходе учения на полигоне Капустин Яр выполнили боевой пуск баллистической ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и уничтожили командный пункт условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Основную часть полета ракета пролетела на высоте несколько километров и вела интенсивное маневрирование с 20-кратными перегрузками на некоторых участках полета. Ракета успешно поразила условный командный пункт с нулевым отклонением от заданной точки», — говорится в сообщении.

Цель располагалась на расстоянии более 70 километров. Она представляла собой мишень радиусом 4 метра.

Главной особенностью тренировки стало успешное преодоление ракетным расчетом интенсивного применения «противником» средств радиоэлектронной борьбы.

Ракетный комплекс «Искандер-М» разработан Коломенским конструкторским бюро машиностроения. Предназначен для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также объектов, прикрываемых ими, на дальности до 500 километров.