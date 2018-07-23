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Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» прямым попаданием уничтожил объект «противника»
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Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» прямым попаданием уничтожил объект «противника» 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Баллистическая ракета поразила цель радиусом всего 4 метра на удалении более 70 километров.
Ракетчики общевойскового соединения из Оренбургской области в ходе учения на полигоне Капустин Яр выполнили боевой пуск баллистической ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и уничтожили командный пункт условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
«Основную часть полета ракета пролетела на высоте несколько километров и вела интенсивное маневрирование с 20-кратными перегрузками на некоторых участках полета. Ракета успешно поразила условный командный пункт с нулевым отклонением от заданной точки», — говорится в сообщении.
Цель располагалась на расстоянии более 70 километров. Она представляла собой мишень радиусом 4 метра.
Главной особенностью тренировки стало успешное преодоление ракетным расчетом интенсивного применения «противником» средств радиоэлектронной борьбы.
Ракетный комплекс «Искандер-М» разработан Коломенским конструкторским бюро машиностроения. Предназначен для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также объектов, прикрываемых ими, на дальности до 500 километров.
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