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В России изменятся правила сноса самовольных построек
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В России изменятся правила сноса самовольных построек 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Капитал страны
Органы местного самоуправления в ряде случаев смогут без суда, под угрозой изъятия участка, обязать землевладельцев оформить самовольную постройку либо снести её. Однако муниципальным властям запретят во внесудебном порядке добиваться сноса объекта недвижимости с зарегистрированным правом собственности. Об этом пишет газета «Известия».
В законопроекте конкретизируется понятие самовольных построек: к ним не будут относиться объекты, возведённые с нарушениями, если есть все необходимые согласования и разрешения, а собственники не знали или не могли знать о наличии ограничений.
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