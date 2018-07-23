В России изменятся правила сноса самовольных построек

Органы местного самоуправления в ряде случаев смогут без суда, под угрозой изъятия участка, обязать землевладельцев оформить самовольную постройку либо снести её. Однако муниципальным властям запретят во внесудебном порядке добиваться сноса объекта недвижимости с зарегистрированным правом собственности. Об этом пишет газета «Известия»

В законопроекте конкретизируется понятие самовольных построек: к ним не будут относиться объекты, возведённые с нарушениями, если есть все необходимые согласования и разрешения, а собственники не знали или не могли знать о наличии ограничений.