На мексиканской дороге нашли пять сожжённых тел 

На дороге в муниципалитете Хилотсинго мексиканского штата Мехик полиция обнаружила пять тел. Они находились внутри сожженного автомобиля
По сообщению местной полиции, это автомобиль номерами штата Идальго. На место прибыли сотрудники прокуратуры, которые открыли уголовное дело в связи с убийством людей.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия. Во многом она вызвана противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. Только за время предвыборной кампании было убито более 520 политиков и госслужащих.
В октябре прошлого года неизвестные застрелили мэра города Парачо в штате Мичоакан по имени Сталин Санчес Гонсалес. 25 июля 2016 года боевики наркокартеля «Крестоносцы» застрелили ещё одного градоначальника — мэра города Сьюдад-Альтамирано Амброзио Сото. За два дня до этого в городе Сан-Хуан-Чамула штата Чьяпас охрана мэра попыталась разогнать возмущенных жителей города, но те в ответ открыли стрельбу и убили мэра Доминго Лопеса Гонсалеса.
Новый президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже заявил, что намерен изменить вектор борьбы с преступностью. В частности, что в первую очередь будет решать социальные проблемы, вызывающие насилие.