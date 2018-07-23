На мексиканской дороге нашли пять сожжённых тел

На дороге в муниципалитете Хилотсинго мексиканского штата Мехик полиция обнаружила пять тел. Они находились внутри сожженного автомобиля

По сообщению местной полиции, это автомобиль номерами штата Идальго. На место прибыли сотрудники прокуратуры , которые открыли уголовное дело в связи с убийством людей.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия. Во многом она вызвана противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США . Только за время предвыборной кампании было убито более 520 политиков и госслужащих.

В октябре прошлого года неизвестные застрелили мэра города Парачо в штате Мичоакан по имени Сталин Санчес Гонсалес. 25 июля 2016 года боевики наркокартеля «Крестоносцы» застрелили ещё одного градоначальника — мэра города Сьюдад-Альтамирано Амброзио Сото. За два дня до этого в городе Сан-Хуан-Чамула штата Чьяпас охрана мэра попыталась разогнать возмущенных жителей города, но те в ответ открыли стрельбу и убили мэра Доминго Лопеса Гонсалеса.

Новый президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже заявил, что намерен изменить вектор борьбы с преступностью. В частности, что в первую очередь будет решать социальные проблемы, вызывающие насилие.