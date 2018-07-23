Утренний туман помешал приземлиться самолету из Греции в Толмачево

Утренний туман заставил самолет из греческих Салоников отказаться от пасадки в новосибирском аэропорту Толмачево

Как сообщают НГС.новости, самолёт Airbus греческой компании Ellinair по решению экипажа отправился на посадку в Омск

В связи с этим, вылет из Новосибирска Грецию тоже задержится. По расписанию рейс с туристами должен был взлететь в небо в 05.05. Время вылета сдвинулось примерно на 4 часа, сейчас он запланирован на 9.00.

При этом в пресс-службе в пресс-службе аэропорта, отметили, что остальные самолёты сейчас садятся в Толмачево в штатном режиме.