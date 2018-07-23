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Утренний туман помешал приземлиться самолету из Греции в Толмачево
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Утренний туман помешал приземлиться самолету из Греции в Толмачево 

АиФ-Новосибирск 49 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Утренний туман заставил самолет из греческих Салоников отказаться от пасадки в новосибирском аэропорту Толмачево.
Как сообщают НГС.новости, самолёт Airbus греческой компании Ellinair по решению экипажа отправился на посадку в Омск.
В связи с этим, вылет из Новосибирска в Грецию тоже задержится. По расписанию рейс с туристами должен был взлететь в небо в 05.05. Время вылета сдвинулось примерно на 4 часа, сейчас он запланирован на 9.00.
При этом в пресс-службе в пресс-службе аэропорта, отметили, что остальные самолёты сейчас садятся в Толмачево в штатном режиме.
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