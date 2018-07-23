ВЭФ станет центром выработки концепции развития человеческого капитала на Дальнем Востоке

Трудовая мобильность

Минвостокразвития и Агентство по развитию человеческого капитала планирует подписать ряд соглашений с образовательными учреждениями и работодателями о создании программ подготовки специалистов для Дальнего Востока. Сделать это планируется на Восточном экономическом форуме — 2018 (ВЭФ). Об этом на круглом столе «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке» сообщил глава ведомства Александр Козлов

«Мы поставили себе задачу — подписать на ВЭФ соглашения между работодателями, представителями систем высшего, среднетехнического и среднего образования (в том числе с привлечением образовательных центров из западной части нашей страны), установить сроки и планы мероприятий, чтобы в будущем сегодняшние дети вернулись на производства на Дальний Восток», — сказал Козлов.

Он добавил, что на Дальнем Востоке уже существует положительный опыт взаимодействия вузов и предприятий. В частности, успешно действует образовательная программа Роскосмоса и Амурского государственного университета по подготовке кадров: почти все участники программы вернулись в Амурскую область и устроились на работу.

Около 600 человек переехали по программе трудовой мобильности на Дальний Восток из других регионов России , больше половины — в прошлом году, отметил федеральный министр по развитию Дальнего Востока. «Программа трудовой мобильности работает с 2015 года. В ней участвуют семь регионов ДФО, со следующего года будут задействованы все девять регионов», — отметил Козлов.

Глава Минвостокразвития напомнил, что все переезжающие по программе получают по 225 тысяч рублей — помощь на переезд. Из них 150 тысяч выделяют из федерального бюджета, 75 — из региональных.

Связующие мосты

«Мы стремимся создать такие поселки, чтобы изменилась парадигма отношения к макрорегиону в целом, — сказал по видеосвязи врио главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев . — Необходимо уходить от отношения к людям как неким винтикам экономических реформ. Лично меня коробит, когда разговор о строительстве моста через Лену переводится в плоскость некой целесообразности, вроде того, сколько можно перевезти грузов через реку. Ведь дело не в том, сколько машин проедет по мосту, а в том, что сегодня наша страна практически разделена на Восток и Запад».

Врио якутского губернатора также заметил, что сегодня Россия соединена тонкой линией Транссиба и БАМа, а «на несколько тысяч километров на север она разделена». По его словам, новый мост призван едва ли не соединить, пусть и символически, Якутию, Иркутскую область Магадан и Чукотку.

«Часто, к сожалению, в московских кабинетах мы мыслим немножко другими категориями и компетенциями, — отметил Николаев. — А потом удивляемся, почему с Дальнего Востока (из 9 регионов) утекает человеческий капитал».

Он напомнил, что в этом макрорегионе 6,5 месяцев населенные пункты, по сути, отделены от всей страны и связаны только авиасообщением. И то нерегулярным. По мнению Николаева, правительство страны не должно повторять ошибку, которую допустили предшественники. «Мы должны смотреть на человеческий капитал в ключе создания условий для жизни. Здесь люди должны жить не хуже, чем в средней полосе страны, с точки зрения комфортности, окружающей среды, городских пространств и коммуникации», — заявил врио главы Якутии.

Кадры для развития

Ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов , участвовавший в разговоре по видеосвязи, отметил, что университеты Дальнего Востока должны стать центрами, которые будут нести ответственность за формирование кадрового потенциала.

Генеральный директор Союза ««Молодые профессионалы» Роберт Уразов указал на важность практикоориентированного образования. «Акцент должен быть сделан на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. По нашим оценкам, в настоящее время 28 колледжей Дальнего Востока оснащены на мировом уровне, и это хороший показатель», — заявил он.

Приоритет роста

Все участники обсуждения единодушны в одном: Дальний Восток должен стать приоритетной точкой экономического роста. В течение трех лет на социальное развитие Дальнего Востока дополнительно выделены 55,8 млрд рублей. Деньги будут направлены на ремонт и строительство 195 объектов социальной инфраструктуры, находящихся в непосредственной близости от 41 центра экономического роста. Среди них — детские сады, школы, колледжи, больницы, спортивные комплексы, дороги, мосты, сети водоснабжения и теплоснабжения — все то, что сделает жизнь в регионе комфортнее.