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В G20 рассмотрят налоговую нетранспарентность на саммитах в 2018-2019 годах
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В G20 рассмотрят налоговую нетранспарентность на саммитах в 2018-2019 годах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл — РИА Новости. Страны «двадцатки» рассмотрят вопросы о невыполнении рядом юрисдикций норм транспарентности в налоговой сфере на саммитах в 2018 и 2019 году, следует из приложения к коммюнике заседания министров финансов и глав ЦБ стран G20, завершившегося в аргентинской столице.
"Просим Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подготовить к саммиту лидеров 2018 года список юрисдикций, которые рискуют быть признанными не внедрившими удовлетворительным образом нормы транспарентности в налоговой сфере, о которых была достигнута договоренность на международном уровне", — говорится в документе.
К саммиту 2019 года подписавшие документ поручили ОЭСР подготовить список юрисдикций, в которых не будет «прогресса до удовлетворительного уровня внедрения» этих норм.
Встреча министров финансов и глав центральных банков «двадцатки» завершились в воскресенье в Буэнос-Айресе.
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