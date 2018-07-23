Ещё
В США для противодействия России создана специальная кибергруппа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США для противодействия России создана специальная кибергруппа 

Свободная пресса 23 минуты назад
В Киберкомандовании США создана специальная рабочая группа по противодействию действиям России в киберпространстве.
"Я создал российскую группу, небольшую. Это укладывается в то, что разведывательное сообщество (США) делает с 2016-2017 годов", — цитирует РИА Новости командующего генерала Пола Накасона.
По его словам, Россия обладает большими возможностями в киберпространстве, которым «нам нужно будет противостоять» и, «если это произойдет, то мы, несомненно, сможем это сделать».
Ранее «СП» писала, что США заинтересованы в активизации диалога с Россией, в том числе и по таким темам, как вопросы стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Об этом заявил заместитель главы Пентагона Джон Руд.
Новости по теме: Помпео: Трамп смог создать канал для диалога с Россией
Свободная пресса: последние новости
Эксперты назвали ТОП-3 рамных внедорожников, которые стали кроссоверами В Уфе убили менеджера крупного предприятия Главы МИД Центральной Азии обсудили вопросы безопасности в регионе
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»378
После интервью с Путиным ведущий Fox News уехал в Россию16
Россия конфискует свои резервы в США53
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков27
Утопивший детей лодочник оказался наркоманом23
Видео
01:48
Трамп снова назвал выдумкой «вмешательство» России
В мире США
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение