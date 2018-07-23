В США для противодействия России создана специальная кибергруппа

В Киберкомандовании США создана специальная рабочая группа по противодействию действиям России в киберпространстве.

"Я создал российскую группу, небольшую. Это укладывается в то, что разведывательное сообщество (США) делает с 2016-2017 годов", — цитирует РИА Новости командующего генерала Пола Накасона.

По его словам, Россия обладает большими возможностями в киберпространстве, которым «нам нужно будет противостоять» и, «если это произойдет, то мы, несомненно, сможем это сделать».

Джон Руд. Ранее «СП» писала, что США заинтересованы в активизации диалога с Россией, в том числе и по таким темам, как вопросы стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Об этом заявил заместитель главы Пентагона

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