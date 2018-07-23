Давайте всех влюбленных тоже объявим больными

Врач-психотерапевт — об уходе в виртуальную реальность:

Минздрав рассматривает вопрос о том, чтобы внести в официальный перечень болезней компьютерную зависимость. Но на самом ли деле современные цифровые технологии становятся причиной ухода от реальности или это только следствие?

Вложить в рамки диагноза любую зависимость, на мой взгляд, — некий медицинский шовинизм. Постановка диагноза влечет за собой определенные последствия — социальные, психологические.

Для этого должны быть веские основания. Почему тогда не ввести диагноз «любовная зависимость»? Огромное количество людей носятся со своими переживаниями к объекту обожания, испытывают ревность, бьют, иногда даже убивают. Ну давайте всех ревнивцев и влюбленных тоже объявим больными.

Есть несколько моделей зависимости. Медицинская должна предполагать, что то, что вызывает зависимость, имеет психотропный эффект. Но ничего подобного виртуальная реальность не вызывает. С другой стороны, цивилизация становится цифровой, и это непреложная истина, мир меняется на наших глазах, причем настолько быстро, что мы не успеваем осмыслить эти перемены. Возникают новые формы поведения на работе, в семье.

К примеру, вечером дома муж сидит в компьютере, жена — в телефоне. «А ужин сегодня будет?» — осторожно спрашивает глава семьи. «Давай спустимся в кафе», — отвечает жена. Свекровь ворчит: какой ужас, об больные, пялятся в телефоны-компьютеры, не готовят супа!

А они не больные, они так работают. Не приставайте к ним, их поведение нормально.

В других семьях, напротив работают строго с 9.00 до 18.00, а на ужин обязательно должно быть первое, второе и компот. И это тоже нормально.

Уход в виртуальную реальность, не связанный с работой — это всегда не причина, а следствие.

Что происходит с взрослыми? Почему они ночами сидят в соцсетях или тупо гоняют танки? Людям свойственно переживать кризисы. Или человек занимался каким-то делом, но со временем понял: не его это, надоело. Или отношения со второй половиной зашли в тупик. Его базовые потребности не удовлетворены.

При этом, чтобы выжить, ему не нужно колоть дрова, носить воду — огромное количество свободного времени.

В целом — ничего страшного тут нет. Если, конечно, это не приобретает слишком вычурные формы, к, примеру, человек не отходит от компьютера сутками, не ест, стал бледный, худой, неопрятный, разрывает человеческие отношения. Я бы посмотрел на такого человека пристальнее, тут надо разбираться.

Если говорить о детях, то чаще всего за чрезмерным погружением в виртуальную реальность — скрытые проблемы в семье. Возможно, ребенок наблюдает контакты между близкими людьми, которые вызывают чувство стыда. Ребенку сложно, он бежит от реальности. Или он так сбрасывает напряжение, которое образуется в школе, где от всех непременно ожидают успешности. Или он отвержен в классе, и ему плохо. Ему надо помогать.

Самая простая рекомендация, которую я даю родителям, если возникают такие проблемы — тратим на ребенка хотя бы полчаса в день. Причем, первый пятнадцать минут делаем то, что хочет ваше чадо. Что бы он не требовал! А еще пятнадцать минут тем, что хочет взрослый.

И, получив такую рекомендацию, родители часто понимают, что не могут выделить полчаса на позитивное общение с ребенком.

Понукать, дергать его — на это времени хватает…

Как показала практика, эти советы лечат многие проблемы. Родители и ребенок начинают разговаривать, лучше понимать друг друга. И у них нет необходимости уходить из реального мира, потому что только все-таки в нем есть реальная любовь, понимание и сочувствие.