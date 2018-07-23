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Итоги работы полиции за первое полугодие подвели в Управлении МВД России по Приморскому краю
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Итоги работы полиции за первое полугодие подвели в Управлении МВД России по Приморскому краю 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Участие в мероприятии приняли врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, и.о. прокурора Приморского края Вячеслав Шайбеков, начальники правоохранительных и контролирующих ведомств, заместитель председателя Приморского краевого суда Наталья Чугункина, уполномоченные по правам человека, по правам предпринимателей, по правам ребенка, председатель Общественного Совета при УМВД Приморья и другие, сообщает PRIMPRESS.
Во время доклада об итогах работы приморской полиции за первое полугодие было отмечено,
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