Итоги работы полиции за первое полугодие подвели в Управлении МВД России по Приморскому краю

Участие в мероприятии приняли врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко , председатель Законодательного Собрания Александр Ролик , и.о. прокурора Приморского края Вячеслав Шайбеков, начальники правоохранительных и контролирующих ведомств, заместитель председателя Приморского краевого суда Наталья Чугункина, уполномоченные по правам человека, по правам предпринимателей, по правам ребенка, председатель Общественного Совета при УМВД Приморья и другие, сообщает PRIMPRESS. Во время доклада об итогах работы приморской полиции за первое полугодие было отмечено,