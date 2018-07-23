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Благоустройство Есенинского бульвара в Кузьминках планируют завершить в сентябре
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Благоустройство Есенинского бульвара в Кузьминках планируют завершить в сентябре 

Агентство «Москва» 1 час назад
Работы по благоустройству Есенинского бульвара в Кузьминках планируют завершить до октября 2018 г., сообщили в пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа.
«В Кузьминках будет благоустроен Есенинский бульвар. В рамках благоустройства будет заменено освещение, отремонтированы детские площадки, выложены цветной плиткой пешеходные дорожки, высажены деревья и кустарники, разбиты клумбы и обустроены газоны. Кроме того, для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья появятся тактильные плиты, информационные щиты со шрифтом Брайля и звуковые маяки у наземных пешеходных переходов через улицы. Работы планируется провести до октября 2018 г.», — говорится в сообщении.
Напоминается, что последнее благоустройство на этой территории было проведено в 2011 г. Весной этого года горожане смогли высказать свое мнение по предложенной концепции благоустройства Есенинского бульвара в рамках электронного референдума в системе «Активный гражданин».
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