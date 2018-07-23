Истребитель F-16 подняли в Америке 

Пилота допрашивают компетентные органы. Цель полетов выясняется.
Полет над бесполетной зоной взбудоражил Америку. Неустановленное воздушное судно летало вокруг резиденции президент а США Дональда Трампа в штате Нью-Джерси. На перехват немедленно был поднял истребитель F-16.
Информацию об этом сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс. По ее словам, это стандартная практика, которая всегда применяется в подобных случаях.
Известно, что передовой американский истребитель достиг своей цели: самолет нарушителя американского спокойствия был перехвачен. Пилота допрашивают компетентные органы. Цель полетов выясняется, сообщает ТАСС.