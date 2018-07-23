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Стало известно что лучше всего продается во Вьетнаме
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Стало известно что лучше всего продается во Вьетнаме 

Вьетнам сегодня 18 минут назад
Фото: Вьетнам сегодня
Компания Priceza Indonesia выяснила, что чаще всего покупают по Интернету в странах Юго-Восточной Азии
Поисковая система Priceza, впервые заработавшая в Таиланде в 2010 году, специализируется на поиске в Интернете товаров для продажи. На днях специалисты из индонезийского отделения компании составили ТОП запросов для каждой из шести стран Юго-Восточной Азии, использующих поисковик.
Самой популярной категорией оказалась одежда — она возглавила список в Индонезии (24,11% от всего рынка), Вьетнаме (22,65%) и Таиланде (12,12%) и присутствует в ТОПах других стран.
Входит в большинство списков и косметика: 11,82% во Вьетнаме, 5,53% на Филиппинах и 5,04% в Индонезии.
Автомобилям войти во вьетнамский список не удалось, как и в сингапурский. У всех остальных стран они так или иначе присутствуют в ТОПах. Этот факт вызвал удивление главы индонезийского Priceza Бау Иравана:
Это немного удивительно для Вьетнама, потому что в стране пока нет хорошего общественного транспорта, и количество вьетнамцев с личным транспортом растет.
Популярными в большинстве стран региона оказалась электроника — в Сингапуре она занимает первую строчку с 18,71%, во Вьетнаме — вторую с 15,31%. Эта категория не пользуется популярностью лишь в Малайзии.
Отдельно от электроники стоят компьютеры. Они входят в ТОПы в Сингапуре (13,94%), Филиппинах (5,76%) и Вьетнаме (4,37%).
У каждой страны наметились свои оригинальные категории. Так, в Таиланде и Индонезии посетители сайта часто ищут мобильные телефоны. В островном государстве это едва ли не каждый второй запрос. В Малайзии и Сингапуре часто ищут товары для спорта. Помимо этого, Малайзия — единственная страна, в ТОПе которой нашлось место для еды и напитков.
Во Вьетнаме четвертую позицию занимают товары для детей и матерей — 4,28% от всего рынка.
Источник: VnExpress
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