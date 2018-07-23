В Штатах подготовились к кибервойне с Россией 

Вашингтон готов к отражению сетевых нападений и провокаций со стороны России. Такое заявление на форуме в штате Колорода сделал глава АНБ и Кибернетического командования Пол Накасоне.
Как сообщает ТАСС, журналист задал представителю Пентагона вопрос о возможном противостоянии с Москвой в киберпростанстве. Пол Накасоне уверенно ответил, что такой сценарий военной ведомство прорабатывает с 2016 года. В частности, была создана рабочая группа по противодействую российским угрозам в киберпростанстве. Генерал-лейтенант США отметил, что решение было принято в соответствии с требованием министра внутренней безопасности.