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«Что-то новенькое»: звезды шоу-бизнеса обсудили фотографию Николая Баскова
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«Что-то новенькое»: звезды шоу-бизнеса обсудили фотографию Николая Баскова 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Золотой голос России Николай Басков явно предпочитает стабильность и на протяжении долгого времени радует своих поклонников исключительно однотипными фотографиями, сделанными с одного ракурса. Однако на днях артист решился изменить свой стиль, и это не укрылось от внимания его друзей, которые с иронией поприветствовали перемены.
Известный певец Николай Басков не так часто снимает свою жизнь на камеру, а если и решается на радость поклонников запечатлеть себя в каком-то месте, то публикует однотипные портреты, которые делает с одного и того же ракурса. По всей видимости, коллеги артиста устали от такого однообразия, и потому особенно оживились, когда Николай поменял свою позу, широко улыбнулся и даже показал жест, популярный среди некоторых любителей социальных сетей. На такие перемены мгновенно отреагировал его коллега по шоу-бизнесу Максим Галкин, который в своей ехидной манере похвалил певца за покорение новых горизонтов.
«Наконец-то новый ракурс! Да еще и зубы. Коля, это прогресс! После трех лет однотипных селфи мы, твои горячие поклонники, осознали, что у твоего лица есть обе стороны! Свети для нас, Николай Лучезарный, обоюдоликий!» — посмеялся над Басковым Галкин. К нему присоединилась и Яна Рудковская, которая также признала, что ей по душе новая манера съемки Николая. Любопытно, что Басков не стал возмущаться по поводу тона своих коллег и нашел в себе силы вместе со всеми посмеяться над острыми комментариями, которые сильно подняли настроение обывателям. «Как тонко подмечено! Ведь действительно большинство фотографий Николая с одного и того же ракурса» «Ну хоть кто-то ему наконец сказал» «А я думала, что одна замечаю один и тот же ракурс» «В самую точку, Максим! Рабочая сторона у нашего певца — его левая щека» «Это точно, наконец что-то новенькое»
Ажиотаж от новой фотографии затмил даже обсуждения идеально гладких бритых ног артиста, которыми он сверкнул, стоя в коротких шортах на палубе яхты.
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