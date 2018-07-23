Netflix опубликовал трейлер нового мультсериала от создателя «Симпсонов»

Компания Netflix опубликовала в сети трейлер нового мультсериала от создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга . Он называется «Разочарование» и рассказывает о принцессе-алкоголичке Бин из средневекового королевства Дримлэнд (Dreamland). Девушка сбегает с собственной свадьбы, убив жениха. В последовавших за этим злоключениях ее сопровождает приятель-эльф Эльфо и личный демон Люси.

Как сообщает TV Insider, по ходу сюжета можно будет увидеть трон из «Игры престолов» и множество странных существ, вроде огров, спрайтов, гарпий, бесов, троллей, моржей и не очень умных людей. Премьера первых десяти серий мультсериала назначена на 17 августа. Трейлер был опубликован на YouTube.

Ранее создатели «Симпсонов» ответили на вопрос, почему Мэгги остается младенцем на протяжении всех 29 лет, что сериал выходит на телеэкраны.