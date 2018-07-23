ООН оказывает в Иордании по просьбе западных стран помощь 422 сирийцам

Канады и ЖЕНЕВА, 23 июля. / ТАСС /. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) взяло на себя по просьбе Великобритании Германии заботу о 422 сирийцах, прибывших из южных районов Сирии , где идут бои. Речь идет об их временном пребывании на иорданской территории в ожидании перемещения в третьи страны, отмечается в распространенном УВКБ в воскресенье в Женеве заявлении.

Как сообщил ранее в воскресенье в Twitter официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон, Израиль эвакуировал из зоны боевых действий на юге Сирии по запросу США , Канады и ряда европейских стран членов сирийской неправительственной организации «Белые каски» с семьями. Вместе с тем в заявлении УВКБ «Белые каски» не упомянуты, а говорится о «сирийских гражданах». Подчеркивается, что «по просьбе нескольких стран-членов [ООН], включая Соединенное Королевство, Канаду и Германию, и с разрешения правительства Иордании ООН приняла 422 сирийских гражданина из южной Сирии, которые подвергаются риску и ищут убежища и решений в упомянутых странах».

Отмечается, что «УВКБ в тесном сотрудничестве с вовлеченными [в урегулирование этого вопроса] правительствами оказывает поддержку их временному пребыванию в ожидании последующего расселения в третьих странах».

Джастина Трюдо. Как сообщило ранее в воскресенье агентство Petra, официальный представитель МИД Иордании Мухаммед аль-Каед заявил, что иорданские власти дали согласие на просьбу ООН пропустить на свою территорию 800 сирийских граждан, которые затем переместятся в Великобританию, Германию и Канаду. В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что разрешил операцию по эвакуации из Сирии активистов сирийской НПО «Белые каски» с семьями по просьбе лидеров США и Канады Дональда Трампа

Дамаске считают, что «Белые каски» связаны с террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" и действуют в ее интересах. Эта НПО неоднократно выступала с утверждениями о том, что авиация правительственных сирийских сил наносит удары по районам с мирными жителями.