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ООН оказывает в Иордании по просьбе западных стран помощь 422 сирийцам
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ООН оказывает в Иордании по просьбе западных стран помощь 422 сирийцам 

ТАСС 1 час назад
ЖЕНЕВА, 23 июля. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) взяло на себя по просьбе Великобритании, Канады и Германии заботу о 422 сирийцах, прибывших из южных районов Сирии, где идут бои. Речь идет об их временном пребывании на иорданской территории в ожидании перемещения в третьи страны, отмечается в распространенном УВКБ в воскресенье в Женеве заявлении.
Как сообщил ранее в воскресенье в Twitter официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон, Израиль эвакуировал из зоны боевых действий на юге Сирии по запросу США, Канады и ряда европейских стран членов сирийской неправительственной организации «Белые каски» с семьями. Вместе с тем в заявлении УВКБ «Белые каски» не упомянуты, а говорится о «сирийских гражданах». Подчеркивается, что «по просьбе нескольких стран-членов [ООН], включая Соединенное Королевство, Канаду и Германию, и с разрешения правительства Иордании ООН приняла 422 сирийских гражданина из южной Сирии, которые подвергаются риску и ищут убежища и решений в упомянутых странах».
Отмечается, что «УВКБ в тесном сотрудничестве с вовлеченными [в урегулирование этого вопроса] правительствами оказывает поддержку их временному пребыванию в ожидании последующего расселения в третьих странах».
Как сообщило ранее в воскресенье агентство Petra, официальный представитель МИД Иордании Мухаммед аль-Каед заявил, что иорданские власти дали согласие на просьбу ООН пропустить на свою территорию 800 сирийских граждан, которые затем переместятся в Великобританию, Германию и Канаду. В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что разрешил операцию по эвакуации из Сирии активистов сирийской НПО «Белые каски» с семьями по просьбе лидеров США и Канады Дональда Трампа и Джастина Трюдо.
В Дамаске считают, что «Белые каски» связаны с террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" и действуют в ее интересах. Эта НПО неоднократно выступала с утверждениями о том, что авиация правительственных сирийских сил наносит удары по районам с мирными жителями.
Организация была среди тех, кто распространял данные о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия. В МИД России назвали это сообщение информационным вбросом, а в Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон 9 апреля провели обследование сирийской Думы и не нашли там следов химатаки.
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