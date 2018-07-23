Более 12 тыс. рабочих мест создано в Химках за последние пять лет

В городском округе Химки появилось свыше 12 тыс. рабочих мест за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Химки занимают лидирующие позиции по привлечению инвесторов среди муниципалитетов Подмосковья . За пять лет на территории городского округа появилось более 1,5 тыс. промышленных предприятий, в результате чего было создано более 12 тыс. рабочих мест. Значительного притока инвестиций удалось достичь благодаря открытию технологических и индустриальных парков. На их территории размещаются десятки современных компаний», — говорится в сообщении.

Как пояснила заместитель главы администрации Химок Елена Дегтева , за последние пять лет кроме создания рабочих мест также увеличилась средняя заработная плата. На территории городского округа реализуется целый комплекс мер, направленных на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. Администрация активно взаимодействует с представителями бизнес-сообществ.

В пресс-службе добавили, что в рамках помощи малому и среднему бизнесу на территории городского округа работает Единый центр поддержки предпринимательства. Здесь представители бизнес-сообществ могут получить комплексные услуги. Также в Химках реализуются программы по предоставлению субсидий для развития компаний.