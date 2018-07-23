Более 12 тыс. рабочих мест создано в Химках за последние пять лет 

В городском округе Химки появилось свыше 12 тыс. рабочих мест за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
«Химки занимают лидирующие позиции по привлечению инвесторов среди муниципалитетов Подмосковья. За пять лет на территории городского округа появилось более 1,5 тыс. промышленных предприятий, в результате чего было создано более 12 тыс. рабочих мест. Значительного притока инвестиций удалось достичь благодаря открытию технологических и индустриальных парков. На их территории размещаются десятки современных компаний», — говорится в сообщении.
Как пояснила заместитель главы администрации Химок Елена Дегтева, за последние пять лет кроме создания рабочих мест также увеличилась средняя заработная плата. На территории городского округа реализуется целый комплекс мер, направленных на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. Администрация активно взаимодействует с представителями бизнес-сообществ.
В пресс-службе добавили, что в рамках помощи малому и среднему бизнесу на территории городского округа работает Единый центр поддержки предпринимательства. Здесь представители бизнес-сообществ могут получить комплексные услуги. Также в Химках реализуются программы по предоставлению субсидий для развития компаний.