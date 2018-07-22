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Роберт Евдокимов: Сегодня «Ротор» не мог не выиграть
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Роберт Евдокимов: Сегодня «Ротор» не мог не выиграть 

Советский спорт 1 час назад
— Сегодня мы не могли не выиграть. Первая игра на стадионе после чемпионата мира. Хорошая поддержка болельщиков. Если говорить по игре, то у нас было полное преимущество в первом тайме и большую часть второго. Сегодня мы сыграли правильно, хотя соперник сумел изменить тактику.
Пока мы сырая команда и только-только собрались и начинаем играть. К сожалению, есть травмированные. Но все равно сыграли хорошо. Нужно было просто забить. Мы работаем над стандартами. А победа наша заслуженная. Сегодня мы опять сыграли в высокий прессинг. Но еще не все получается. Через игры мы построим команду. У нас 4 очка, — цитирует Евдокимова пресс-служба ФНЛ.
Отметим, что на матче, который прошел на поле стадиона «Волгоград», присутствовало 30 611 зрителей.
Напомним, что после двух туров «Ротор» набрал четыре очка и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице ФНЛ.
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