Роберт Евдокимов: Сегодня «Ротор» не мог не выиграть

— Сегодня мы не могли не выиграть. Первая игра на стадионе после чемпионата мира. Хорошая поддержка болельщиков. Если говорить по игре, то у нас было полное преимущество в первом тайме и большую часть второго. Сегодня мы сыграли правильно, хотя соперник сумел изменить тактику.

Пока мы сырая команда и только-только собрались и начинаем играть. К сожалению, есть травмированные. Но все равно сыграли хорошо. Нужно было просто забить. Мы работаем над стандартами. А победа наша заслуженная. Сегодня мы опять сыграли в высокий прессинг. Но еще не все получается. Через игры мы построим команду. У нас 4 очка, — цитирует Евдокимова пресс-служба ФНЛ.

Отметим, что на матче, который прошел на поле стадиона «Волгоград», присутствовало 30 611 зрителей.

Напомним, что после двух туров «Ротор» набрал четыре очка и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице ФНЛ.