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Златко Далич: «Я второй лучший тренер в мире»
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Златко Далич: «Я второй лучший тренер в мире» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что занимает второе место в списке лучших тренеров планеты. Он также добавил, что ему будет грустно всю оставшуюся жизнь после поражения Хорватии в матче финала чемпионата мира-2018 против Франции (2:4).
— Нравится вам это или нет, но я второй лучший тренер в мире, — цитирует Далича Vecernji list. — У меня осталась досада от того, что Хорватия не стала чемпионом мира. Мы должны были выигрывать турнир, ведь играем в качественный футбол. Мы проиграли не лучшей команде, Франции просто повезло. Горечь от этого поражения навсегда останется со мной.
Далич возглавляет сборную Хорватии с 2017 года.
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