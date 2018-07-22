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Строительство школы на 550 мест в Рузском городском округе планируется начать в октябре-декабре
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Строительство школы на 550 мест в Рузском городском округе планируется начать в октябре-декабре 

Агентство «Москва» 13 минут назад
Новую школу в пос. Тучково намерены начать строить в IV квартале 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рузского городского округа.
«В IV квартале планируется начать строительство школы на 550 мест по адресу: пос. Тучково, ул. Лебеденко. В настоящее время получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по проектной документации, а так же проводятся подготовительные работы по приведению земельного участка в пригодное состояние для строительства школы», — приводятся в сообщении слова главы Рузского городского округа Максима Тарханова.
Ранее М. Тарханов отметил, что строительство в пос. Тучково новых учебных заведений позволит полностью перейти на обучение в одну смену в округе. Решение о строительстве школ поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в соответствии с поручением которого, началось проектирование объектов.
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