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В Приморье полицейский в ответ на слово «толстый» ударил мужчину электрошокер
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В Приморье полицейский в ответ на слово «толстый» ударил мужчину электрошокер 

Prim.News 22 минуты назад
Всё произошло в селе Чугуевка.
Управление МВД по Приморскому краю проверит обстоятельства инцидента в селе Чугуевка, где полицейский применил в отношении задержанного гражданина электрошокер.
Как сообщает инстаграм-паблик dps_control, если проверка выявит превышение должностных обязанностей, то сотрудник полиции понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.
Ранее стало известно, что в Чугуевке нетрезвый мужчина назвал полицейского «толстым», после чего получил удар электрошокером. Затем задержанный ударил полицейского по лицу, а после его скрутили сотрудники ЧОПа.
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