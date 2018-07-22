В Приморье полицейский в ответ на слово «толстый» ударил мужчину электрошокер

Всё произошло в селе Чугуевка.

Управление МВД по Приморскому краю проверит обстоятельства инцидента в селе Чугуевка, где полицейский применил в отношении задержанного гражданина электрошокер.

Как сообщает инстаграм-паблик dps_control, если проверка выявит превышение должностных обязанностей, то сотрудник полиции понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.

Ранее стало известно, что в Чугуевке нетрезвый мужчина назвал полицейского «толстым», после чего получил удар электрошокером. Затем задержанный ударил полицейского по лицу, а после его скрутили сотрудники ЧОПа.