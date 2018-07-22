Сколько весит душа? После смерти тело человека худеет на 21 грамм

Вечный вопрос о том, есть ли душа у человека или нет. Учёные не особо верят во всё мистическое и особенно в то, что у человека есть душа, которая уходит в другой мир после того, как человек перестают существовать. Однако, они определили, что вес человека уменьшается на 21 грамм и некоторые решили, что именно столько весит душа. Некоторые люди, которые побывали в состоянии клинической смерти рассказывают о том, что ни видели яркий свет, родственников и другие странные видения, которые не вписываются в представления обычных людей, большинства, скажем так. Учёные пытаются объяснить это обычными галлюцинациями и всячески отрицают, что у человека возможно наличие души, которая способна перерождаться. То, что человек худеет на 21 грамм, учёные объясняют тем, что нейроны отделяются от тела. Однако, другие учёные заявляют, что атомы вполне могут растворяться в космосе и тем самым человек становится частью Вселенной. Но религиозные люди верят, что это и есть вес души, которая уходит в другой мир и получает по заслугам за свои поступки в реальной жизни человека. Сложно судить о реальности той или иной версии, пока не испытаешь всё на себе. Но хочется верить в чудо и знать, что это не конец, согласны?