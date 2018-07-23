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Дмитрий Черышев: Болельщики держали игроков «Нижнего Новгорода» в тонусе, не давали расслабиться
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Дмитрий Черышев: Болельщики держали игроков «Нижнего Новгорода» в тонусе, не давали расслабиться 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Команда Черышева побеждает, а набережную ремонтируют. Новости футбола из Нижнего
"Я очень благодарен всем болельщикам, которые пришли поболеть за нашу команду, пришло очень много зрителей, и мне это очень приятно. Они постоянно держали нас в тонусе, не давали игрокам расслабиться. В результате футболисты добились заслуженной победы, особенно по второму тайму, создали большое количество опасных моментов. Болельщики очень сильно помогли нам во второй половине, и во многом благодаря им удалось выиграть. Зрители на протяжении всей игры гнали нас вперед, и футболисты сыграли для них, через не могу. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем лишь улучшать свою игру, что поможет привлечь еще больше людей на наши матчи — это самое главное. Мы понимаем, что без двенадцатого игрока нам делать на поле нечего", — цитирует Черышева ТАСС.
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