В Белгороде мужчина помочился на памятник Ленину

Неизвестный мужчина справил нужду на памятник Владимиру Ленину в Белгороде . Очевидец записал инцидент на видео, которое попало в интернет.

Автор ролика сообщил, что перед тем как помочиться на памятник на Народном бульваре Белгорода мужчина что-то «долго и громко» объяснял находящимся около него девушкам. Мотивы содеянного остаются неизвестными, пишет Telegram-канал «Белгород № 1».