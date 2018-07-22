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В Белгороде мужчина помочился на памятник Ленину
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В Белгороде мужчина помочился на памятник Ленину 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Неизвестный мужчина справил нужду на памятник Владимиру Ленину в Белгороде. Очевидец записал инцидент на видео, которое попало в интернет.
Автор ролика сообщил, что перед тем как помочиться на памятник на Народном бульваре Белгорода мужчина что-то «долго и громко» объяснял находящимся около него девушкам. Мотивы содеянного остаются неизвестными, пишет Telegram-канал «Белгород № 1».
В начале июля московские полицейские задержали английского болельщика, который осквернил памятник советскому и российскому футболисту Фёдору Черенкову, написав на монументе слово England красными чернилами.
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