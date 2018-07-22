Facebook клеймит и подставляет россиян

Графа «интересы» и «политические предпочтения» стала настоящей черной дырой для бюджета крупнейшей в мире соцсети — Facebook. Все потому, что данные о том, за кого голосовал пользователь, какие он читает новости и в каких странах проводит отпуск, попадали не в те руки. Точнее в руки профессора Гарвардского университета Гэри Кинга . Он — глава крупной аналитической фирмы в Бостоне, которой создатель Facebook Цукерберг и рассекретил личные данные пользователей. Бостонская фирма создавала алгоритмы по изучению интересов аудитории соцсети. Интересами потом умело манипулировали. Сначала «смешивали» республиканцев с демократами, затем при запросе «идиот» внезапно появлялись фотографии президентов США , а кульминацией стал вывод о том, что 65 тысяч российских пользователей Facebook — потенциальные предатели родины.

Он перешел по ссылке в Facebook. Статья про идеальный дверной замок. Теперь социальная сеть считает: ему интересны кражи со взломом. Андрей Михалюк — эксперт по социальным технологиям в Интернете. Объясняет, как Facebook мог приписать интерес «государственная измена» десяткам тысяч россиян. «Мог присвоить людям, которые слово „госизмена“ не употребляли никогда, ни разу в своей жизни ни на одном из языков. Но, например, активно лайкают книги какого-то Тома Кленси про шпионов и шпионские скандалы», — рассказал Андрей.

Виртуальный шпионский скандал начался с датских телевизионщиков. Обратили внимание: Facebook «наклеил» ярлыки на 65 тысяч пользователей. Причем только из России

Подключилась британская Guardian — с характерной риторикой: «Теперь им грозят репрессии, русские хакеры орудуют в соцсетях!» Не задали главный вопрос: зачем Facebook искал предателей онлайн?

"Facebook работает на том, что все пользователи, которые у него там что-то делают, для него данные об этих пользователях — это некий товар", — пояснил Валерий Пащенко, директор по маркетингу и PR, CoMagic.

Тем, что Facebook следит за людьми, давно пользуются рекламщики, для них все и создавалось. Это называется таргетирование. Как вербовка клиента: сделать предложение, от которого он не сможет отказаться. Больше данных — легче подход. Пол, возраст, биография, на какую страницу зашел в том же Facebook, что читал, что перематывал, какой комментарий оставил или не оставил. На странице — десятки невидимых датчиков. Искусственный интеллект следит непрерывно и незаметно.

Соцсети сами провоцируют. Те самые безобидные статьи и тесты: как хорошо вы знаете историю, угадай, злодей или миротворец. Внутри — биографии тиранов, диктаторов, одиозных террористов. Компромат играючи — с занесением в личное дело где-то там на сервере.

"Вас интересуют 65 тысяч потенциальных изменников родины в России. Вы ставите галочку, и именно этим людям начинает показываться реклама вашей компании, продуктов или вашего фонда", — рассказал эксперт по информационной безопасности Александр Власов

Как маркер «госизмена» в российском сегменте нашло датское телевидение, не понятно. Но факт — Запад обвиняет Москву во вмешательство во все на свете, а здесь сами интересуются, изучают и собирают в группу людей со специфическими наклонностями в России. Абсолютно за рамками этики.

Мария Захарова. "Беспрецедентная и отвратительная вещь. Ситуация уже напоминает какие-то антиутопии Оруэлла про просчет людей, их категоризацию", — заявила официальный представитель МИД РФ

Скандальную категорию Facebook удалил из открытого доступа. Позиция компании: «государственная измена» была добавлена ввиду исторического значения этого понятия.

У каждой рубрики в Facebook есть семантическое ядро — это термины, которыми нейронная сеть наполняет понятия. Игра в ассоциации. «Госизмена» можно описать так: и ты, Брут, Лжедмитрий, генерал Власов, бочка варенья и корзина печенья. Пользователя интересует история предательств. А можно: продажа гостайны, иностранный паспорт в обмен на военные секреты, дестабилизация обстановки. Это тоже про госизмену. Но у одного из пользователей — явно демонический профиль.

Facebook не раскрывает информацию, какие ключевые слова использовались, но в компании подтвердили: данные по группе «Госизмена» предоставляли. Неким рекламодателям. Нечасто.

"Можно строить какую-то конспирологию, что это может быть за рекламодатель, которому нужна такая категория русских граждан. Но ответ здесь может быть только один — это разведка", — считает Игорь Ашманов , управляющий директор компании «Ашманов и партнеры».

Февраль этого года. Скандал с Cambridge Analitica. Частную британскую компанию обвиняют во вмешательстве в выборы по всему миру, а главное — в победе Дональда Трампа . Cambridge Analitica использовала методы глубинного анализа данных о пользователях. Данные легально брали из Facebook. И вот уже Цукерберг кается в Конгрессе. «Это была моя ошибка, и я сожалею о ней. Я создал Facebook, я управляю им и ответственен за то, что происходит. Теперь мы должны пересмотреть наши отношения с людьми и убедиться, что в достаточной мере понимаем степень нашей ответственности», — заявил Цукерберг.

Если частная компания получила огромный массив данных Facebook, почему так не могут делать спецслужбы? Напрямую, через подставные фирмы. Скандал с Cambridge Analitica показал видимую часть, кто использует технологии продаж, чтобы влиять на глобальную политику.

"Я уверен, что они это делают. В разведке и в таких вещах, как безопасность, есть общий принцип: представь себе, чтобы ты сделал на месте противника, и будь уверен, что он уже это делает", — отметил Игроь Ашманов.

Двусторонний обмен данными. Спецслужбы способны как определять настроения пользователей Facebook, так и навязывать свои, причем огромным массам людей.

Личность пользователя с пометкой «склонен к госизмене» — фамилия, имя, отчество, адрес — установить можно. Современные алгоритмы анализа интернет-данных позволяют. Но ни Facebook, ни заказчикам, кем бы они ни были, маленький человек не интересен. Пока.