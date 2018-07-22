Опытные и обстрелянные: что еще известно о казаках на Шарташе 

В Екатеринбурге казаки хутора «Горный Щит» заступили на охрану лесного парка Шарташ, возглавляемого Артуром Зиганшиным. Полномочия по обеспечению безопасности и порядка, ограничению доступа автотранспорта в прибрежную зону Шарташа получены от свердловского Минприроды. Крепких мужчин в папахах-кубанках и форме с нашивками «Новороссия» жители Екатеринбурга увидели накануне. Фотоснимки появились в соцсетях.
За охрану взялись казаки хутора «Горный Щит», поскольку новые правила распорядка комментирует заместитель хуторского атамана Олег Богуневич. Он отвечает за своих людей, организовавших несколько постов охраны, в том числе у популярных мест отдыха. Там появились люди в камуфляже и так называемых «горках» — брезентовых костюмах, популярных в зоне боевых действий. Предположение о том, что замеченные в субботу казаки принимали участие в боях, подтверждается и нагрудными знаками отличия. «Эти бойцы опытные и обстрелянные. „Горный Щит“ бывал на Донбассе, повоевали там с 2014 года», — говорит собеседник «АиФ-Урал». По его словам, Новороссия была «отличным полигоном» для таких людей.
Кроме Донбасса, горнощитские казаки, в их числе фигурировавшие в бойне в Цыганском поселке Олег Шишов и Алексей Дутов, принимали участие в «обороне» 4-й овощебазы, которую в 2017 году делили претенденты на ее территорию и имущество. Позже, в 2018 году казаки Олега Богуневича «засветились» в скандале вокруг ледового автодрома на озере Балтым. Там они защищали специалистов Минпророды от автогонщиков.
Уместно добавить, что лесопарк вокруг Шарташа в последнее время привлекает общественное внимание. Весной 2018 года дирекцию возглавил выходец из «Деловой России» Артур Зиганшин. На него возлагал надежды свердловский губернатор Евгений Куйвашев, поручая навести порядок вокруг реликтового озера. Порядка нет до сих пор.