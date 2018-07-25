Президент Ирана назвал угрозы США пустыми и недостойными ответа

"Сегодня некоторые американские руководители очень много безосновательно болтают. На пустые угрозы некоторых из них не стоит отвечать и вступать с ними в словесную перепалку. Самым жестким ответом на их дешевые изречения будет путь единства и сопротивления", — заявил Роухани.

Ранее иранский президент призвал США «не играть с огнем» (букв. «не играть с хвостом льва»), предупредив, что в противном случае Вашингтон пожалеет об этом. В ответ президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Иран столкнется с «невиданными последствиями», если продолжит угрожать Вашингтону.

Ранее в госдепе заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а госсекретарь Майк Помпео сообщил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.