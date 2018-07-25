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Президент Ирана назвал угрозы США пустыми и недостойными ответа
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Президент Ирана назвал угрозы США пустыми и недостойными ответа 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани назвал угрозы, звучащие из Вашингтона в адрес Тегерана, пустыми и не заслуживающими ответа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского президента.
"Сегодня некоторые американские руководители очень много безосновательно болтают. На пустые угрозы некоторых из них не стоит отвечать и вступать с ними в словесную перепалку. Самым жестким ответом на их дешевые изречения будет путь единства и сопротивления", — заявил Роухани.
Ранее иранский президент призвал США «не играть с огнем» (букв. «не играть с хвостом льва»), предупредив, что в противном случае Вашингтон пожалеет об этом. В ответ президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Иран столкнется с «невиданными последствиями», если продолжит угрожать Вашингтону.
Ранее в госдепе заявили, что Вашингтон постарается убедить союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а госсекретарь Майк Помпео сообщил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти оттуда будут считаться нарушением санкций.
Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
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