На фестивале «Бахослужение» в Калининграде исполнили произведения Баха на аккордеоне 

КАЛИНИНГРАД, 22 июля. /ТАСС/. Знаменитые токкаты, адажио и фуги немецкого композитора, органиста-виртуоза Иоганна Себастьяна Баха были исполнены на аккордеоне на XVII Международном музыкальном фестивале «Бахослужение», который открылся в воскресенье вечером в Калининграде в областной филармонии.
Органные произведения Баха на аккордеоне прозвучали на «Бахослужении» впервые за все годы существования этого фестиваля. Исполнила их Мария Власова — лауреат многих международных конкурсов в России, а также в Германии, Испании и Китае.
Сотрудник филармонии Наталья Егорова рассказала ТАСС, что мероприятии, которое продлится до 28 июля, Дня памяти Баха, «поклонников гения органной музыки ждут встречи также с восходящей звездой отечественного органного исполнительства Марией Лесовиченко, а также лауреатами международных конкурсов органисткой Хироко Иноуэ (Япония — Россия), пианисткой Анной Ушаковой и другими музыкантами — солистами филармонии и ее камерным оркестром под руководством заслуженного артиста РФ Александра Андреева».
Фестиваль «Бахослужение» проводится с 2000 года, объявленного ЮНЕСКО Годом Баха. Тогда исполнилось ровно 250 лет со дня смерти композитора. Идея проводить фестиваль ежегодно принадлежит Гарри Гродбергу, который считался одним из лучших в стране знатоков и пропагандистов творчества Баха.