Еще одна свадьба на проекте «Дом-2»

Марине Африкантовой долго не везло в личной жизни. Впервые она появилась на проекте «Дом-2» четыре года назад — как раз в поисках любви. Однако все ее попытки найти вторую половинку не увенчались успехом. И только сейчас рядом с Романом, который пусть и намного ее младше, она наконец нашла крепкий тыл и сильное мужское плечо.

Предложение руки и сердца Роман сделал еще в середине июня. Причем он сам сделал кольцо своей возлюбленной — из дерева. Марина сначала несколько опешила, однако потом сказала свое решительное «Да».

22 июля, как планировалось заранее, состоялась церемония бракосочетания. Для этого торжественного дня Марина выбрала платье в мелкий цветочек, а Роман нарядился в светлые шорты и голубую рубаху.

«Я счастлива. Спасибо, мой Рома, за этот незабываемый день», — написала Марина в своем микроблоге.