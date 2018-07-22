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Еще одна свадьба на проекте «Дом-2»
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Еще одна свадьба на проекте «Дом-2» 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Марине Африкантовой долго не везло в личной жизни. Впервые она появилась на проекте «Дом-2» четыре года назад — как раз в поисках любви. Однако все ее попытки найти вторую половинку не увенчались успехом. И только сейчас рядом с Романом, который пусть и намного ее младше, она наконец нашла крепкий тыл и сильное мужское плечо.
Предложение руки и сердца Роман сделал еще в середине июня. Причем он сам сделал кольцо своей возлюбленной — из дерева. Марина сначала несколько опешила, однако потом сказала свое решительное «Да».
22 июля, как планировалось заранее, состоялась церемония бракосочетания. Для этого торжественного дня Марина выбрала платье в мелкий цветочек, а Роман нарядился в светлые шорты и голубую рубаху.
«Я счастлива. Спасибо, мой Рома, за этот незабываемый день», — написала Марина в своем микроблоге.
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