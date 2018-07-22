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Врио главы ЯНАО хочет подписать в августе финальное соглашение по Северному широтному ходу
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Врио главы ЯНАО хочет подписать в августе финальное соглашение по Северному широтному ходу 

Прайм 1 час назад
САЛЕХАРД, 22 июл /ПРАЙМ/. Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассчитывает, что финальное концессионное соглашение по строительству железнодорожного Северного широтного хода будет подписано в августе.
В воскресенье в Салехарде прошла встреча Артюхова с чрезвычайными и полномочными послами РФ. Представляя потенциал региона, он рассказал послам о реализующихся на Ямале инфраструктурных проектах. По его словам, проект Северного широтного хода берет свое начало со стройки 1949 года, которая в высокой степени готовности в 1953 году была заброшена.
"Сейчас мы возвращаемся к реализации этого проекта, и я надеюсь, в августе этого года будет подписана финальная концессия. Это будет вторая концессионная железная дорога в современной России, которая позволит связать здесь, на территории Ямала, Свердловскую железную дорогу с Северной, позволит создать кратчайший выход нашим товарам, которые формируются на территории округа, в балтийские порты", — сказал Артюхов.
"Проект абсолютно полностью просчитан. У нас уже идет подготовка к его строительству в текущий летний сезон", — добавил врио губернатора.
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