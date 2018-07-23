Послы из двадцати стран посетили порт Сабетта и встретились с Дмитрием Артюховым 

Послы России в двадцати странах вчера, 22 июля, посетили ямальский порт Сабетта и провели рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Дмитрием Артюховым.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, с рабочей поездкой Ямал посетили представители МИДа России в таких странах, как Китайская Народная Республика, Саудовская Аравия, Канада, Исландия, Египет, Корейская Народно-Демократическая Республика, Королевство Нидерландов, Республика Кипр, Замбия, Танзания.
Дипломатические сотрудники осмотрели завод «Ямал СПГ», где познакомились со всеми технологическими процессами производства.
Дмитрий Артюхов обсудил с дипломатическими работниками сотрудничество с представителями северных стран, таких как: Канада и Исландия.
«Арктика — это именно та область, в которой наши страны могут успешно сотрудничать. Прежде всего, это касается обмена знаниями в сфере сохранения территориипроживания коренных народов, а также совместной работе в экологических проектах. Я готов оказать инициативам Ямала поддержку на всех уровнях», — отметил чрезвычайный и полномочный посл РФ в Канаде Александр Дарчиев.
В прошлом году были подписаны меморандумы о сотрудничестве между территориями Исландии с Ямальским и Шурышкарским районами ЯНАО.
«Исландские партнеры ищут возможности для сотрудничества. Уже были первые поездки в ваш округ, есть интересы в области культуры, здравоохранения, образования, туризма и транспорта. Одна из крупнейших компаний Исландии сейчас прорабатывает возможность включения в свою сетку грузовых морских сообщений с Россией порта Сабетта», — подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Исландии Антон Васильев.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО