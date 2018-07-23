Послы из двадцати стран посетили порт Сабетта и встретились с Дмитрием Артюховым

Послы России в двадцати странах вчера, 22 июля, посетили ямальский порт Сабетта и провели рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Дмитрием Артюховым.

Дипломатические сотрудники осмотрели завод «Ямал СПГ», где познакомились со всеми технологическими процессами производства.

Дмитрий Артюхов обсудил с дипломатическими работниками сотрудничество с представителями северных стран, таких как: Канада и Исландия.

«Арктика — это именно та область, в которой наши страны могут успешно сотрудничать. Прежде всего, это касается обмена знаниями в сфере сохранения территориипроживания коренных народов, а также совместной работе в экологических проектах. Я готов оказать инициативам Ямала поддержку на всех уровнях», — отметил чрезвычайный и полномочный посл РФ в Канаде Александр Дарчиев.

В прошлом году были подписаны меморандумы о сотрудничестве между территориями Исландии с Ямальским и Шурышкарским районами ЯНАО

«Исландские партнеры ищут возможности для сотрудничества. Уже были первые поездки в ваш округ, есть интересы в области культуры, здравоохранения, образования, туризма и транспорта. Одна из крупнейших компаний Исландии сейчас прорабатывает возможность включения в свою сетку грузовых морских сообщений с Россией порта Сабетта», — подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Исландии Антон Васильев

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО