Организация блог-тура: подбор людей, приглашения и трансфер

Работа с блогерами довольно сильно отличается от взаимодействия с журналистами. Её сложно контролировать и, конечно же, надеяться на многолетний профессионализм, вышколенный редакционной политикой и государственными законами, не стоит.

Запреты и последствия

Помню, как за сутки до блог-тура нам сказали, что съёмка на объекте не может совершаться мобильными устройствами. Если учесть, что в мероприятии должны были участвовать только двое из десяти с профессиональной аппаратурой, а мы надеялись вести онлайн-трансляции и по пути домой уже выкладывать материалы, то это объявление чуть не сорвало работу. Служба безопасности пошла нам на уступки, однако, всё время сопровождала на территории. Осадок от той ситуации в воспоминаниях живёт до сих пор.

Организаторам также стоит смириться с мыслью, что блогер после основной программы может захотеть прогуляться по населённому пункту, пойти в кабак, пообщаться с конкурентами. Единственное, что можно сделать, чтобы оградить себя от негативных отзывов — с большей ответственностью подойти к выбору участников, предполагая возможные варианты разворачивающихся событий, и наихудшие предотвратить.

Если хочется перестраховаться, лучше заранее определить «правила игры», выслав перечень тех действий, которые были бы не желательны на мероприятии. Составить список нужно в предельно вежливой форме, например,

«Мы готовы заботиться о вас круглые сутки, но иногда нас может не оказаться рядом, когда вы решите залезть на крышу или сделать снимок на фоне горящей цистерны с ядохимикатами. Пожалуйста, будьте внимательны!».

Подбор участников

С блогерами мороки больше, чем с журналистами. Если на пресс-конференциях и пресс-турах действует правило «чем больше, тем лучше», то в отношении блогеров — «лучше меньше, да сознательнее».

Только представьте перед собой 20 человек, у которых есть самые разные запросы от сфотографировать еду, одежду, лесо-парковую зону до перетрогать всех котов… Если вовремя не уделить каждому внимание, не помочь реализовать их наполеоновские планы, то на выходе могут получиться не те материалы, на которые рассчитываете. Уточните потребности каждого заранее и, возможно, натолкните на интересный информационный повод.

На любое мероприятие нужно стараться подбирать людей с разной целевой аудиторией. Конечно, на спортивный объект звать фуд-блогера, зная, что не будет кейтеринга или в программе (чего хуже) не запланирован приём пищи, не стоит. Но вот создать команду из лидеров Instagram, LiveJournal, YouTube, Facebook, Вконтакте и даже Одноклассников — стоит постараться.

Думайте, чтобы автору, создающему контент о космосе, было интересно на вашем мероприятии так же, как и любителям заселфиться со звездой. Плюс — учёт поло-возрастных параметров.

Человека, который занимается организацией участников, лучше выбрать одного — это снизит риски быть непонятым. Он может устанавливать первый контакт, спрашивать об удобных формах коммуникации (например, для всех организовать рабочую беседу в Viber или WhatsUApp, в который будет высылать оперативную информацию), снимать возражения, отрабатывать потребности, следить за программой и даже покупать билеты.

Можно разделить обязанности на двоих — один занимается прямыми коммуникациями с блогерами, другой не касается приглашённых, но занимается всей технической стороной организации (бронирование, составление программы, разработка пресс-папок и т.д.).

Карты — в руки

Блогер — человек, который любит персональное внимание, поэтому позаботьтесь о том, чтобы до мероприятия ему выслать брендированный пакет документов — это может быть официальное приглашение, благодарность от лица директора компании за участие в блог-туре, программа мероприятия. На каждом из этих документов обязательно должны быть размещены фирменная символика, оформлено в корпоративном стиле. Можно в неформальной подаче.

Какая информация может находиться в предварительных документах:

— о компании: расположение, филиалы, объёмы производства, руководящий состав,

— биография руководителя,

— акцент на те товары или услуги, внимание к которым требуется повышенное,

— программа с пометкой «предварительная», т.к. не было ещё ни одного блог-тура, который прошёл таким, каким был первоначально запланирован,

— список участников с ссылками на их социальные профили (это не является нарушением N 152-ФЗ «О персональных данных», т.к. информация находится в свободном доступе),

— «правила игры».

Билеты

Стоит позаботиться о приобретении билетов заранее, потому что в случае непредвиденных сложностей — смена или задержка рейса, ЧП или опоздание на транспорт, должен быть запасной вариант. Экономить на трансфере блогера не нужно, а иначе он вам всё выскажет.

Был случай, который оставил осадок, не смотря на то, что организаторы всё вовремя исправили. «Туда» компания приобрела место в купе, а обратно предстояло всю ночь ехать в сидячем вагоне поезда… Эта досадная оплошность, конечно, вызвала блогерскую иронию. Чтобы загладить вину, организаторам пришлось оплатить дорогу «обратно» в купе бизнес-класса и долго извиняться.

По возможности, старайтесь оградить блогера от пересадок, многочасового пути и ожидания. Встречать в пункте прибытия, конечно же, нужно представителю организации. Желательно — чтобы он стоял с табличкой, на которой написано или название компании, или имя блогера.

Вариант «Вы приезжаете и набираете номер телефона таксиста, он вас будет ждать» — не самый лучший.