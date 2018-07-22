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Татьяна Бородачева: Мой уровень кулинарного мастерства — поджарить варёные яйца
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Татьяна Бородачева: Мой уровень кулинарного мастерства — поджарить варёные яйца 

Хорошие новости 32 минуты назад
Фото: Хорошие новости
Так уж вышло, что я абсолютно не умею готовить. Точнее, у меня нет в этом потребности, поэтому и не практикую. Если вспоминать, то на моём счёту разве что сырники, макароны по-флотски и очень странный сырный суп, который так нравился моим голодным соседкам в общежитии. Кстати, именно в общаге и случилась следующая история: я её чуть не сожгла!
Причём ничего грандиозного готовить не собиралась — всего лишь поставила варить яйца. Но на беду я не только неумеха, но ещё и рассеянная, невнимательная. Настолько, что минут пять спустя ушла по делам, совершенно забыв о незавершенном деле на кухне.
Вернулась я через полчаса. Картина маслом: в пустой кастрюле переваренные яйца с подгоревшей скорлупой. Просто кулинар 80-го левла!
Повезло, что сообщажники выключили моё суперблюдо, не то бы устроила пожар. К плите я с тех пор чаще подходить не стала, а вот с невнимательностью надо бороться!
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