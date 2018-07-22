«Львов» одолел «Арсенал» в сражении дебютантов УПЛ 

Киевский «Арсенал» и «Львов» провели первый матч в Премьер-лиге после повышения в классе. Гости набрали три очка, забив по голу в каждом тайме — 2:0. Отличились Сергей Воронин и Артур Западня.
Протокол игры
Арсенал-Киев
Львов
28' Воронин Сергей Александрович (0:1)
50' Западня Артур (0:2)
Дубинчак Владислав • Стиепович Огнен • Насонов Александр • Баланюк Денис • Oscar Piris 62' • Aurelien Ngeyitala • Иванов Дмитрий II • Даценко Сергей • Доронин Владимир • Черненко Руслан
Бандура Александр • Адамюк Владимир • Воронин Сергей Александрович • Волошинович Ростислав 77' (Рафаэль да Сильва (77') • Каленчук Максим • Западня Артур 42' • Сарнавский Богдан • Сезар Жулио • Борзенко Сергей • Martha
22 июля. Стадион «НТК им. В. Банникова».