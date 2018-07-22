Ещё
«Львов» одолел «Арсенал» в сражении дебютантов УПЛ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Львов» одолел «Арсенал» в сражении дебютантов УПЛ 

Евро-футбол.Ру 35 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Киевский «Арсенал» и «Львов» провели первый матч в Премьер-лиге после повышения в классе. Гости набрали три очка, забив по голу в каждом тайме — 2:0. Отличились Сергей Воронин и Артур Западня.
Протокол игры
Арсенал-Киев
Львов
28' Воронин Сергей Александрович (0:1)
50' Западня Артур (0:2)
Дубинчак Владислав • Стиепович Огнен • Насонов АлександрБаланюк Денис • Oscar Piris 62' • Aurelien Ngeyitala • Иванов Дмитрий II • Даценко СергейДоронин ВладимирЧерненко Руслан
Бандура АлександрАдамюк Владимир • Воронин Сергей Александрович • Волошинович Ростислав 77' (Рафаэль да Сильва (77') • Каленчук Максим • Западня Артур 42' • Сарнавский Богдан • Сезар Жулио • Борзенко Сергей • Martha
22 июля. Стадион «НТК им. В. Банникова».
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Ротор" и "Мордовия" одержали первые победы в сезоне Кто победит в матче "Балтика" - "Тамбов" - прогноз "Форца, "Юве" от Роналду - в пятёрке самых популярных сообщений в истории Инстаграма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Астраханью: погибли дети20
Трамп снова попался196
Греция меняет тон в отношении России246
Вернуть НДС: мундиаль заставил Россию раскошелиться36
Звезду КВН зарезали в драке25
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение