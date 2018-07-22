В США бытовая ссора переросла в захват заложников

Как оказалось, все началось с обычной бытовой ссоры, во время которой 28-летний афроамериканец несколько раз выстрелил в собственную бабушку, ранил свою подругу, а затем, затолкав девушку в машину, попытался скрыться от вызванной на место происшествия полиции. Преследуемый стражами порядка, он пересек практически весь город с юга на север, пока, уходя от погони, не справился с управлением и не врезался в фонарный столб. Тогда он выскочил из автомобиля, открыл стрельбу по стражам порядка, а затем укрылся от ответного огня в помещении близлежащего продуктового магазина (оставшуюся в машине раненую девушку полицейские потом передали медикам). В тот момент в супермаркете находилось несколько десятков человек, которые тут же превратились в заложников. Впрочем, многим из них удалось выбраться из здания через окна и по пожарной лестнице. Полиция в течение трех часов уговаривала забаррикадировавшегося преступника сдаться. В конце концов он отпустил всех удерживаемых им людей и сам надел на себя наручники.

На место трагедии прибыли 100 пожарных машин и 18 карет «скорой помощи»

"Первоначально внутри находились от 40 до 50 покупателей и сотрудников магазина. Одни смогли спрятаться, дожидаясь помощи, другие выбрались наружу самостоятельно или с помощью полиции Лос-Анджелеса , кого-то подозреваемый выпустил на свободу сам", — сообщил мэр города. Успех в этом деле приписывают полицейскому психологу, впрочем, на благополучный исход могло повлиять и ранение преступника. Как уточнил глава полиции Лос-Анджелеса Майкл Мур , во время перестрелки у входа в магазин стражам порядка удалось ранить его в левую руку. Хотя Лос-Анджелес, благодаря Голливуду , и считается колыбелью американского кинематографа, к стрельбе не на экране, а на улицах города местные жители вовсе не привыкли. По их словам, они никогда не видели столько полицейских. На место прибыли также 100 пожарных машин и 18 карет «скорой помощи».

Тем временем

ФРГ порезали людей в автобусе

Выходец из Ирана совершил нападение с ножом на пассажиров автобуса в немецком городе Любек. По данным прокуратуры, пострадало не менее 10 человек, пятеро госпитализированы. Один из пострадавших, 21-летний юноша, находится в больнице в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, мужчина уронил на пол автобуса дымящийся рюкзак и выхватил нож. Водитель успел остановить транспортное средство и открыть двери, чтобы выпустить пассажиров, затем побежал к преступнику и попытался ему помешать, после чего злоумышленник напал и на водителя. Пожар удалось предотвратить, преступника схватили. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

По данным прокуратуры, речь идет о 34-летнем жителе Любека иранского происхождения. Его обвиняют в покушении на убийство, а также в нанесении тяжких телесных повреждений и попытке поджога. Мотивы действий нападавшего неизвестны. Информация о том, что подозреваемый психически болен, пока не подтверждена.

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