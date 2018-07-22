В Волгограде молния разрушила стену возле «Красных казарм»: видео

В Центральном районе Волгограда во время прошедшего грозового дождя, ударившая молния раскидала кирпичную кладку возле «Красных казарм» на улице Рокоссовского.

Волгоградец стал свидетелем страшного раската грома

Как рассказал V1.ru Павел Колесников , яркая вспышка и сильный раскат грома испугал волгоградцев, решивших понаблюдать за третьим за последние восемь дней дождём.

— Я снимал на камеру телефона начавшийся лить дождик. Думал поймать в кадр молнию, но запечатлеть такое даже и не думал, — говорит очевидец. Удар был страшной силы. Такое видел только в фильмах.

Проезжавший после ливня по улице Рокоссовского Роман Рассахатский, чудом избежал наезда на раскинутые на десятки метров осколки пострадавшей стены.

Автор: Роман Рассахатский

— Автомобили ехали медленно, боясь зацепить раскиданные по Второй Продольной кирпичи. Образовалась небольшая пробка, но она быстро рассосалась. — поделился волгоградец.