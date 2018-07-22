Ещё
В Волгограде молния разрушила стену возле «Красных казарм»: видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде молния разрушила стену возле «Красных казарм»: видео 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда во время прошедшего грозового дождя, ударившая молния раскидала кирпичную кладку возле «Красных казарм» на улице Рокоссовского.
Волгоградец стал свидетелем страшного раската грома
Как рассказал V1.ru Павел Колесников, яркая вспышка и сильный раскат грома испугал волгоградцев, решивших понаблюдать за третьим за последние восемь дней дождём.
— Я снимал на камеру телефона начавшийся лить дождик. Думал поймать в кадр молнию, но запечатлеть такое даже и не думал, — говорит очевидец. Удар был страшной силы. Такое видел только в фильмах.
Проезжавший после ливня по улице Рокоссовского Роман Рассахатский, чудом избежал наезда на раскинутые на десятки метров осколки пострадавшей стены.
Автор: Роман Рассахатский
— Автомобили ехали медленно, боясь зацепить раскиданные по Второй Продольной кирпичи. Образовалась небольшая пробка, но она быстро рассосалась. — поделился волгоградец.
После прошедшего дождя улицы Волгограда опять затопило. Перекрыта для проезда Нулевая Продольная. Новостной портал V1.ru ведёт онлайн-трансляцию о том, как город преодолевает последствия ливня. По Волгоградской области МЧС объявило штормовое предупреждение.
v1.ru: последние новости
Рабочие закрытого «Красного Октября» сидят без зарплаты и руководства В Волгограде в день матча «Ротора» не будут закрывать центральные дороги Крошки и вошки вселенной: в Волгограде сыграли спектакль о жизни в российской глубинке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Астраханью: погибли дети21
Трамп снова попался196
Греция меняет тон в отношении России246
Вернуть НДС: мундиаль заставил Россию раскошелиться36
Звезду КВН зарезали в драке25
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение