В Волгограде молния разрушила стену возле «Красных казарм»: видео 

В Центральном районе Волгограда во время прошедшего грозового дождя, ударившая молния раскидала кирпичную кладку возле «Красных казарм» на улице Рокоссовского.
Волгоградец стал свидетелем страшного раската грома
Как рассказал V1.ru Павел Колесников, яркая вспышка и сильный раскат грома испугал волгоградцев, решивших понаблюдать за третьим за последние восемь дней дождём.
— Я снимал на камеру телефона начавшийся лить дождик. Думал поймать в кадр молнию, но запечатлеть такое даже и не думал, — говорит очевидец. Удар был страшной силы. Такое видел только в фильмах.
Проезжавший после ливня по улице Рокоссовского Роман Рассахатский, чудом избежал наезда на раскинутые на десятки метров осколки пострадавшей стены.
Автор: Роман Рассахатский
— Автомобили ехали медленно, боясь зацепить раскиданные по Второй Продольной кирпичи. Образовалась небольшая пробка, но она быстро рассосалась. — поделился волгоградец.
После прошедшего дождя улицы Волгограда опять затопило. Перекрыта для проезда Нулевая Продольная. Новостной портал V1.ru ведёт онлайн-трансляцию о том, как город преодолевает последствия ливня. По Волгоградской области МЧС объявило штормовое предупреждение.