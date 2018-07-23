Непомнящий: «Настроение близко к паническому»

Главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий прокомментировал поражение от «Тамбова» в матче 2-го тура Футбольной национальной лиги.

"Результат нас не устраивает. Так же, как и, по большому счету, игра. Получилось так, что соперник очень грамотно использовал наши проблемы. Мы же не нашли противоядие.

Настроение близко к паническому, но мне бы хотелось сказать, что за исключением того, что мы не можем реализовать создаваемые моменты, остальное — вполне достойно. Мы встречались с весьма опытным соперником, который лучше обучен.

Для того, чтобы команда заиграла, нужно время. Очень резко произошли изменения в составе, связи только-только налаживаются. Поэтому проблемы и ошибки в обороне, отсюда и не очень завершенная игра в атаке", — сказал Непомнящий на послематчевой пресс-конференции.