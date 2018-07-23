Москвичи из-за плохой погоды на Марсе не смогут четко рассмотреть планету в день великого противостояния

Из-за внезапно возникшей пылевой бури на Марсе четко рассмотреть эту планету в день великого противостояния 27 июля 2018 г. будет невозможно. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Совсем скоро — 27 июля 2018 г. — состоится редкое астрономическое событие — великое противостояние Марса. В этом году Марс приблизится к Земле на 57 млн 731 тыс. 916 км, его яркость достигнет -2.8 звездных величины, видимый диаметр планеты увеличится в пять раз», — говорится в сообщении.

В планетарии пояснили, что в моменты великих противостояний Марса было сделано множество открытий. «Самым знаменитым среди великих противостояний Марса по праву считают случившееся 5 сентября 1877 г., когда Марс приблизился к Земле на 56 млн 413 тыс. 782 км. Именно тогда американский астроном Асаф Холл открыл два спутника Марса — Фобос и Деймос. И тогда же итальянский астроном Джованни Скиапарелли открыл знаменитые марсианские „каналы“. В период предыдущего великого противостояния Марса 28 августа 2003 г. космический телескоп „Хаббл“ сделал снимки Красной планеты, на которых можно различить элементы поверхности Марса», — отметили в пресс-службе.

В планетарии пояснили, что наблюдению астрономических явлений обычно мешает земная погода, но 27 июля совершить новые открытия и четко рассмотреть марсианскую поверхность помешает погода на этой планете. «Астрономы Московского планетария сообщают, что в этом году в конце мая на Марсе внезапно возникла пылевая буря, которую обнаружил MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Из-за чего обмен данными и научная работа марсохода Opportunity приостановлена с 10 июня 2018 г. Сейчас, в конце июля, буря уже переросла в пылевой шторм, а это означает, что даже в очень хороший телескоп увидеть четкие элементы поверхности Красной планеты не удастся. Из-за пыли Марс приобрел еще более красный оттенок. Пыль в его атмосфере полностью закрыла марсианское небо и на фото видны лишь расплывчатые участки поверхности Красной планеты», — подчеркивается в сообщении.