Небесный заступник Пскова: каким он был на самом деле

Биография князя Довмонта могла своей драматичностью затмить сюжет любого романа или античной трагедии. Тем не менее, этот необычный человек вошел в историю, как небесный заступник Пскова

История начинается в 1262 году, когда у великого князя Литовского Миндовга умерла жена. Сестра умершей была замужем за молодым нальшанским князем Довмонтом.

Миндовг велел ей приехать, чтобы вместе оплакать покойную супругу, а затем заявил: «Сестра твоя, умирая, велела мне жениться на тебе, чтоб другая детей её не мучила». Если бы Довмонт открыто выступил против Миндовга, то немедленно расстался бы с жизнью. Ему пришлось смириться и позволить старому великому князю, незадолго до этого вернувшегося к родному язычеству, жениться на 20-летней свояченице.

Тайный союз

Однако Довмонт заключил тайный союз с племянником Миндовга, жмудским князем Тренятой. В следующем году Довмонт, выбрав подходящий момент, захватил замок Миндовга — в ночной схватке погибли старый князь и двое его сыновей. А Тренята по уговору с Довмонтом стал княжить в Литве вместо Миндовга, но вскоре был убит конюшими Миндовга, мстившими за своего князя.

Сын Миндовга Войшелк при поддержке пинского князя Шварна Данииловича изгнал Довмонта и его сторонников из Литвы. В битве с войсками Шварна и Войшелка погиб сражавшийся на стороне Довмонта безудельный рязанский князь Евстафий Константинович, а Довмонт бежал вместе с остатками своей дружины в Псков, где крестился и получил православное имя Тимофей. Псковитяне избрали его своим князем.

Довмонт-Тимофей правил в Пскове до самой смерти и за этого время не одержал ни единого поражения, пользуясь редкой популярностью и уважением среди псковитян. Великий князь Ярослав Ярославич был недоволен фактической независимостью Пскова и избранием в князья чужеземца. Он пытался изгнать Довмонта, но новгородцы отказались выступать против псковского князя.

В феврале 1268 года в датских владениях в Эстонии близ города Раковора (Раквере) произошла страшная битва новгородцев и псковичей с датчанами и Ливонским Орденом, по своим масштабам и значению намного превосходившая Ледовое побоище. Как писал летописец, «ни отцы, ни деды наши, — отмечал летописец, — не видали такой жестокой сечи».

Смерть Михаила

Центральный удар железного рыцарского клина, «великой свиньи» приняли на себя новгородцы во главе с посадником Михаилом. В сече погиб и сам Михаил, и многие его воины. Однако русские сумели переломить ход битвы в свою пользу и обратили рыцарей в бегство.

Исход сражения решил фланговый удар полков князя Дмитрия Александровича, сына Александра Невского , которые обратили крестоносцев в бегство и гнали их семь верст до самого Раковора. Потери обеих сторон были очень велики для 13 века (несколько тысяч человек). Однако Довмонт и после тяжелого сражения смог совершить рейд по всей Ливонии.

В 1269 году Орден предпринял ответный поход, закончившийся безрезультатной 10-дневной осадой Пскова, отступлением рыцарей при приближении новгородского войска во главе с князем Юрием и заключением мира. Именно после Раковорского поражения (а не битвы на Чудском озере) Ливонский орден уже не мог серьезно угрожать мощным княжествам северо-запада Руси.

Довмонт, несмотря на бурное литовское прошлое, хранил нерушимую верность своим союзникам. Он женился на сестре великого князя Димитрия Александровича Марии и в 1282 году помогал своему тестю, которого прогнал с великокняжеского престола его младший брат Андрей. И не просто поддержал его, но вторгся в Ладогу, вывез оттуда казну Димитрия Александровича и вернулся к нему в Копорье.

Уже глубоким стариком Довмонт одержал последнюю победу над крестоносцами. Весенней ночью 1299 года орденские кнехты тайно высадились на берег и начали жечь и грабить беззащитный посад. Здравый смысл предписывал закрыть ворота крепости, чтобы враг не прорвался внутрь вместе с бегущими горожанами. Однако князь совершил отчаянную вылазку, спасая своих людей. А потом разбил немцев и преследовал их на берегах Псковы. Умер Довмонт через два месяца — не от вражеского меча или старости, а из-за морового поветрия. Его погребли в Троицком соборе.

Позже князь стал почитаться как небесный заступник Пскова и был прославлен в лике святых. Мечом Довмонта, на котором был выбит девиз «Не терпим обидим быти», опоясывали всех последующих псковских князей. Этот меч сейчас можно увидеть в псковском музее «Поганкины палаты».

Сын Довмонта, Давид Городенский, стал таким же непобедимым полководцем, как и его отец, неоднократно побеждал крестоносцев. А жена князя Довмонта на 18 лет пережила своего мужа, приняв постриг в псковском Рождества Иоанна Предтечи монастыре под иноческим именем Марфа, где и скончалась в 1317 году.

В житии Довмонта-Тимофея сказано: «Страшен ратоборец быв, на мнозех бранях мужество свое показав и добрый нрав. И всякими добротами украшен, бяше же уветлив и церкви украшая и попы и нищия любя и на вся праздники попы и черноризцы кормя и милостыню дая»