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«Балтика» уступила «Тамбову» в матче 2-го тура ФНЛ в первом матче на стадионе «Калининград» после ЧМ-2018
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«Балтика» уступила «Тамбову» в матче 2-го тура ФНЛ в первом матче на стадионе «Калининград» после ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 6 минут назад
«Балтика» на своем поле проиграла «Тамбову» в матче 2-го тура ФНЛ со счетом 1:2. В составе гостей дублем отметился форвард Сенин Себаи, у хозяев отличился нападающий Владимир Дядюн.
РОССИЯ. ФНЛ — 2018/2019
2-й тур  "Балтика" (Калининград) — «Тамбов» (Тамбов) — 1:2 (0:1)
Голы: Себаи, 25 (0:1). Себаи, 77 (0:2). Дядюн, 88 (1:2).
"Балтика" (Калининград): Помазан, Буйволов, Крючков, Тишкин (Магаль, 81), Ходжаниязов, Дзаламидзе (Каленкович, 55. Таказов, 87), Касаев, Пугин (Григорьев, 55), Торбинский, Шешуков, Дядюн.
"Тамбов" (Тамбов): Вавилин, Овсиенко, Горбатюк, Рыбин, Шляков, Галиулин (Килин, 66), Чернышов, Мурнин (Чуперка, 66), Кашчелан, Себаи (Мамтов, 81), Аппаев (Часовских, 86).
Предупреждения: Шляков, 26. Торбинский, 59. Мурнин, 60. Дядюн, 66. Ходжаниязов, 90+1. Мамтов, 90+1.
Судья: ВОЛОШИН (Смоленск).
22 июля. Калининград. Стадион «Калининград».
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