«Сочи» одержал первую победу в ФНЛ 

«Сочи» одержал первую победу в Футбольной национальной лиге, сообщает "Советский спорт".
Во встрече второго тура против «Факела», которая прошла Воронеже, «Сочи» переиграл соперника со счетом 2:1. В составе победителей отличились Максим Барсов и Анзор Саная. У хозяев мяч забил Сандро Цвейба.
В параллельной встрече «Чертаново» обыграло «Зенит-2» — 2:1.
Футбол. ФНЛ. 2-й тур "Факел" (Воронеж) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 Голы: 0:1 — Барсов, 3; 1:1 — Цвейба, 42; 1:2 — Саная, 75 "Зенит-2" (Санкт-Петербург) — «Чертаново» (Москва) — 1:2 Голы: 1:0 — Макеев, 7; 1:1 — Ежов, 48; 1:2 — Сарвели, 77