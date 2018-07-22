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«Сочи» одержал первую победу в ФНЛ
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«Сочи» одержал первую победу в ФНЛ 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
«Сочи» одержал первую победу в Футбольной национальной лиге, сообщает "Советский спорт".
Во встрече второго тура против «Факела», которая прошла Воронеже, «Сочи» переиграл соперника со счетом 2:1. В составе победителей отличились Максим Барсов и Анзор Саная. У хозяев мяч забил Сандро Цвейба.
В параллельной встрече «Чертаново» обыграло «Зенит-2» — 2:1.
Футбол. ФНЛ. 2-й тур "Факел" (Воронеж) — «Сочи» (Сочи) — 1:2 Голы: 0:1 — Барсов, 3; 1:1 — Цвейба, 42; 1:2 — Саная, 75  "Зенит-2" (Санкт-Петербург) — «Чертаново» (Москва) — 1:2 Голы: 1:0 — Макеев, 7; 1:1 — Ежов, 48; 1:2 — Сарвели, 77
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