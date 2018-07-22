В Саратовской области почти в три раза снизилось количество смертей на производстве

За последние десять лет в Саратовской области в 2,9 раза снизилось количество погибших людей на производстве. Как сообщила заместитель министра занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Михайлова , такой результат был достигнут благодаря совершенствованию законодательной базы, жёсткой позиции надзорных органов и усилиям всех органов власти. Об этом информирует региональное Министерство труда.

"Взаимодействуя с предприятиями, мы постоянно подчёркиваем, что наше министерство — это не карающий меч, а прежде всего союзник работодателей и работников. Мы объясняем, что и те, и другие заинтересованы в комфортных условиях труда, внедрении механизма предупреждения и управления рисками. Миссия специалистов нашего министерства и тех специалистов, которые работают на местах в каждом муниципальном районе, — увидеть проблемы свежим взглядом и помочь найти пути их решения", — пояснила Наталья Михайлова на заседании городской комиссии по охране труда.