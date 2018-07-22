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В Саратовской области почти в три раза снизилось количество смертей на производстве
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В Саратовской области почти в три раза снизилось количество смертей на производстве 

САРАТОВ24 39 минут назад
Фото: САРАТОВ24
За последние десять лет в Саратовской области в 2,9 раза снизилось количество погибших людей на производстве. Как сообщила заместитель министра занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Михайлова, такой результат был достигнут благодаря совершенствованию законодательной базы, жёсткой позиции надзорных органов и усилиям всех органов власти. Об этом информирует региональное Министерство труда.
"Взаимодействуя с предприятиями, мы постоянно подчёркиваем, что наше министерство — это не карающий меч, а прежде всего союзник работодателей и работников. Мы объясняем, что и те, и другие заинтересованы в комфортных условиях труда, внедрении механизма предупреждения и управления рисками. Миссия специалистов нашего министерства и тех специалистов, которые работают на местах в каждом муниципальном районе, — увидеть проблемы свежим взглядом и помочь найти пути их решения", — пояснила Наталья Михайлова на заседании городской комиссии по охране труда.
В целом по России также наметилась положительная тенденция. В последнее время производственный травматизм уменьшился в два раза. По этому показателю наша страна вплотную приблизилась к уровню Евросоюза.
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