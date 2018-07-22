Должники смогут в режиме онлайн проверять полномочия коллекторов

Предполагается создать специальный ресурс — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Помимо прочего, кредиторы смогут передавать туда информацию, что подключили к взысканию долга то или иное коллекторское агентство.

Как пояснили агентству РИА Новости в Комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, сегодня кредитор, который привлек коллектора для возврата просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника.

В течение 30 рабочих дней надо либо послать заказное письмо по почте, либо вручить уведомление под расписку. Законопроект открывает еще один путь: кредитор сможет разместить информацию в федеральном реестре. Гражданин, имеющий просроченную задолженность, сможет на официальном сайте реестра ввести свой ИНН и проверить, уполномочил ли банк данного конкретного коллектора.

Если нет, можно закрывать двери. Напомним, с недавних пор действуют жесткие правила, регулирующие процедуру взыскания долга. Заниматься этим могут либо непосредственно банки, либо аккредитованные в Федеральной службе судебных приставов коллекторские агентства. Поэтому еще один шаг, который должен сделать человек: проверить в реестре службы судебных приставов, значатся ли там его визитеры. Если нет — опять до свидания. Если банк передал полномочия не тем, кому положено, это проблемы банка.

Важно, что лишней информации в реестре не будет. Только та, что нужна для дела. ИНН публиковаться в открытом доступе не будет. Так что узнать особый номер человека или проверить, какие коллекторские агентства кем занимаются, будет невозможно. Все запросы будут адресными: набрал свой номер, получил название фирмы, что занимается тобой. Остальное тебе и так известно, а другим знать это ни к чему.

"Раскрытие в указанных сообщениях иных сведений о должнике не допускается", говорится в документе.

Законопроект планируется рассмотреть в Госдуме во втором чтении в ближайший вторник. Напомним также, что недавно Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий судебным приставам проводить административные расследования в отношении коллекторских агентств.

Соответствующие поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. По словам экспертов, пристав теперь сможет, например, запросить все нужные сведения у сотового оператора: действительно ли нарушители непозволительно часто звонили должнику. Смогут приставы и брать объяснения у третьих лиц. Скажем, родственников должника.

Кроме того Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, увеличивающего срок давности привлечения к ответственности коллекторов. Сегодня на то, чтобы наказать коллекторов-нарушителей, дается три месяца. Планируется расширить временные рамки до трех лет.

Это позволит наказывать коллекторские агентства в том числе за нарушения, выявленные в ходе плановых проверок. Как объясняют в ведомстве, такие проверки по закону проводятся не чаще, чем раз в три года. Во время этих проверок могут быть выявлены нарушения, срок давности по которым прошел. Сейчас приходится прощать за такое. Но прощать не стоило бы. Поэтому в будущем, когда во время проверки вскроются старые грехи коллекторов (относительно старые), приставы смогут составить протокол и направить материалы в суд.

На специальном сайте должник сможет ввести свой ИНН и убедиться, что коллекторы не самозванцы

Также разрабатываются законопроекты, совершенствующие порядок рассмотрения обращений граждан о незаконных действиях коллекторов. Судебные приставы получат полномочия затребовать нужную информацию при рассмотрении подобных заявлений, а за молчание или предоставление ложных сведений будет введена административная ответственность.

Штрафы заплатят, например, представители микрофинансовых организаций, не ответившие вовремя и честно на запрос приставов.