Коммунальщики закупят к зиме реагенты

Около 74 тонн жидкого реагента на основе хлористого кальция и натрия планирует закупить государственное бюджетное учреждение «Автомобильные дороги», сообщили в пятницу в ведомстве.

Предприятие объявило тендер для компаний-поставщиков химических веществ.

Заявки на участие от компаний будут приниматься до 3 августа 2018 года.

— Для борьбы с обледенением поверхности асфальтового покрытия в столице из бюджета ГБУ «Автомобильные дороги» выделено 322 миллиона рублей, — говорится в сообщении тендера.

По условиям проводимого аукциона, компания-поставщик будет предоставлять государственному бюджетному учреждению «Автомобильные дороги» необходимые противогололедные вещества в осенне-зимний период с 1 сентября до 31 декабря 2018 года.

Победителя аукциона планируется выбрать 9 августа 2018 года.

Реагенты на основе хлористого кальция и натрия необходимы организации для устранения в осенне-зимний период обледенения с асфальтированных дорожных покрытий столицы.