Ещё
Коммунальщики закупят к зиме реагенты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коммунальщики закупят к зиме реагенты 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Около 74 тонн жидкого реагента на основе хлористого кальция и натрия планирует закупить государственное бюджетное учреждение «Автомобильные дороги», сообщили в пятницу в ведомстве.
Предприятие объявило тендер для компаний-поставщиков химических веществ.
Заявки на участие от компаний будут приниматься до 3 августа 2018 года.
— Для борьбы с обледенением поверхности асфальтового покрытия в столице из бюджета ГБУ «Автомобильные дороги» выделено 322 миллиона рублей, — говорится в сообщении тендера.
По условиям проводимого аукциона, компания-поставщик будет предоставлять государственному бюджетному учреждению «Автомобильные дороги» необходимые противогололедные вещества в осенне-зимний период с 1 сентября до 31 декабря 2018 года.
Победителя аукциона планируется выбрать 9 августа 2018 года.
Реагенты на основе хлористого кальция и натрия необходимы организации для устранения в осенне-зимний период обледенения с асфальтированных дорожных покрытий столицы.
Вечерняя Москва: последние новости
Арест 74-летнего сотрудника ЦНИИмаш подтвердили в «Роскосмосе» Эксперт: самолет Путина дешевле, зато надежнее Что такое субпродукты и чем они полезны для человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп снова попался138
Греция меняет тон в отношении России228
В Киеве обнаружили «украинское прошлое» у Хорватии260
Игрока КВН убили в драке16
Звезду КВН зарезали в драке24
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение