Ингуши и чеченцы: в чем отличие

Известно, что ингуши и чеченцы — один народ, разделенный в силу исторических и социально-политических причин. Тем не менее, за недолгий период своего размежевания чеченцы и ингуши успели накопить немало отличий.

Истоки

В современной этнологии чеченцев и ингушей принято объединять общим термином — «вайнахские народы» (чеч. «вайнах», ингуш. «вейнах» — «наши люди»). Именно так идентифицируют себя представители двух кавказских этносов. Чеченцы и ингуши не создали своей письменности, в связи с чем их история изучалась по летописям соседних народов. Зачастую эти сведения были обрывочны и не всегда объективны. Тем не менее, сегодня ученые с полной уверенностью могут сказать, что чеченцы и ингуши являются одними из древнейших жителей Кавказа, принадлежащих к вайнахской языковой группе нахско-дагестанской семьи.

Предков ингушей (самоназвание галга́и) историки находят среди племенного союза аланов, учувствовавшего в Великом переселении народов.

Антрополог Виктор Бунак уверен, что среди ингушей древний кавказский (или кавкасионский) тип сохранился «более чем у кого-либо из других северокавказских народов».

Вот как ингушей описывает Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: «По наружному своему виду ингуш сухощав, строен, среднего роста, с резкими чертами и быстрыми глазами на бледном, смуглом лице; цвет волос по преимуществу черный, нос орлиный, движения торопливы и порывисты».

Чеченцы (самоназвание но́хчий), по одной из гипотез, на исторической сцене появились раньше ингушей. Некоторые исследователи, в том числе антрополог Валерий Алексеев , считают чеченцев потомками хурритов, живших во 2 тысячелетии до нашей эры в северной Месопотамии.

В армянских источниках VII века чеченцы упоминаются как «нахча матьян» («говорящие на языке нохчи»). В документах XVI-XVII столетий можно встретить племенные названия чеченцев — ичкеринцы, ококи, шубуты. В русском языке слово «чеченец» стало транслитерацией терминов бытовавших в среде соседних народов — «цацане», «шашены», «чачане». Внешний облик чеченцев согласно словарю Брокгауза и Ефрона такой: «высокого роста и хорошо сложены. Женщины отличаются красотой. В антропологическом отношении Чеченцы представляют тип смешанный. Цвет глаз варьирует от чёрного до более или менее тёмно-карего и от голубого до более или менее светло-зелёного. В цвете волос замечаются переходы от чёрного к более или менее тёмно-русому. Нос часто вздёрнутый и вогнутый».

Генетические исследования показали, что современные чеченцы и ингуши хоть и относятся к одной и той же гаплогруппе, в этническом плане неоднородны. Генетик Хусейн Чокаев, опираясь на последние данные исследований, пишет, что общий предок значительной части чечено-ингушского этноса — это представитель субгруппы J2a4b (М67), которая зародилась на территории современной Турции примерно 11,8 тыс. лет назад. Носителями такого гаплотипа были, в том числе, карийцы, минойцы и пеласги. Но если ингуши соответствуют группе J2a4b (М67) на 87%, то чеченцы только на 58%.

Размежевание

Со временем чеченцы большей частью расселились по правым притокам Сунжи и Терека . В равной степени местами их проживания стали горы, предгорья и равнины. Ингуши сосредоточились к западу от чеченских поселений, главным образом в верховьях Сунжи.

Первые признаки разделения единого вайнахского этноса, по мнению исследователей, наметились после 1770 года, когда ингуши приняли российское подданство. Вхождение в состав империи привнесло свои особенности в жизненный уклад этого народа. Размежевание между ингушами и чеченцами еще больше усилилось во время Кавказской войны, с перерывами продолжавшейся с 1817 по 1864 годы.

В годы войны именно Чечня стала главным оплотом сопротивления и очагом военно-религиозного движения мюридизма. Согласно этому учению нравственное и политическое возрождение ислама было возможно лишь после свержения иноверного русского ига. Мюридистская пропаганда Кази-Муллы, Гамзата и Шамиля дала богатые всходы на чеченской почве, в то время как ингуши остались в стороне от «войны за веру».

После окончания Кавказской войны обжитые ингушами места для приграничного спокойствия были заселены казаками, которые оставались там вплоть до прихода на Кавказ Советской власти. В 1921 году на территории бывшей Терской и части бывшей Кубанской областей Российской империи возникла Горская АССР, а в 1936 году на карте появилась Чечено-Ингушская АССР.

После распада Советского Союза чеченцы и ингуши снова пошли разными дорогами: в Чечне активизировались радикальные течения, призывавшие к независимости, а Ингушетия решила остаться в составе России . В новой ситуации граница между Чечней и Ингушетией перестала быть условной и со временем разделила два субъекта федерации — Республику Ингушетия и Чеченскую Республику.

Религия

Господствующая религия ингушей и чеченцев — ислам суннитского толка. Впрочем, степень его влияния на оба народа разная. Несмотря на то, что ислам в Северный Кавказ начал проникать еще со времен нашествия Чингисхана, большинство жителей Чечни прияли его только в XVIII столетии. В период Кавказских войн через мюридистское движение ислам настолько укрепился в Чечне, что породил там настоящий религиозный фанатизм.

В Ингушетии ислам адаптировался лишь к середине XIX столетия, однако не пустил там глубоких корней. До недавнего времени немало ингушей все еще оставалось во власти древних домусульманских верований, неотъемлемой частью которых был культ семьи и предков. Этот культ обязывал чтить свои святыни, такие как очаг и надочажную цепь.

Возле очага готовили пищу, обсуждали важные вопросы, совершали обряды. Надочажная цепь также сохранила связь с традициями. Когда в ингушский дом входил посторонний человек и хватался за надочажную цепь — он попадал под покровительство хозяина, а если к ней прикасался кровник, то он избавлялся от мести.

Современная Ингушетия в значительной степени живет в русле политической и религиозной свободы, что оказывает влияние и на вероисповедание. Если в Чечне официально признан лишь суфийский ислам, то в Ингушетии большое число сторонников салафизма, который многими воспринимается как радикальное течение ислама.

В отличие от ингушей на религиозное сознание чеченцев оказала влияние напряженная социально-политическая обстановка последних десятилетий, из-за чего салафизм не прижился в общественном пространстве Республики. В свою очередь, особенно среди молодежи, растет интерес и стремление к истинному исламу, в строгом соблюдении всех предписаний Корана и религиозных обрядов.

Традиции

По мнению этнографов, чеченская культура в большей степени, чем ингушская утратила связь с традиционными ритуалами характерными для вайнахов. Так, ингушей возмущает чеченский обычай давать гостю суп, а не специальное мясное блюдо из баранины, куриного или индюшачьего мяса, что практиковалось испокон веков.

Тоже самое можно сказать и о семейных взаимоотношениях. Ингушский мужчина обычно не знакомится со своей тещей, они не видятся на сватовстве, не пересекаются на семейных торжествах и других мероприятиях. Ингуши очень гордятся эти фактом и считают, что их семьи гораздо крепче чеченских.

Есть отличия и в свадебных обрядах. К примеру, если у чеченцев после показа гостям невеста весь день находится в отдельной комнате, то у ингушей принято, чтобы молодая до вечера стояла в углу главного зала и принимала подарки. Ингушки нередко свадебному платью предпочитают национальные наряды, чеченки в этом плане более современны.

Жизненный уклад чеченцев и ингушей в значительной степени определяется тейповой (клановой) структурой. Ингушские тейпы приято называть еще и «фамилиями». Если чеченский тейп может насчитывать сотни фамилий, то ингушский чаще всего ограничивается несколькими десятками, при этом ингушские фамилии чаще всего имеют доисламские корни, тогда как чеченские преимущественно мусульманские.

Ингушский тейп обычно экзогамен. Браки внутри тейпа конечно встречаются, однако не приветствуются. Чеченцы напротив предпочитают создавать браки внутри своего тейпа, чтобы прочнее сохранять родовые связи. В Чечне тейпы подчиняются крупным военно-политическим объединениям — тукхумам. Всего их девять. У ингушей такого деления нет. В вайнахской среде ингушей традиционно называют «десятым тукхумом», подчеркивая тем самым близость двух соседних народов.