Только для взрослых. Новый роман Мураками признали слишком откровенным

В новом романе известного японского писателя Харуки Мураками нашли контент 18+. По этой причине книга под названием «Убить командора» не будет представлена на стендах книжной ярмарки в Гонконге

Продавать роман будут в прочно заклеенной пластиковой упаковке с пометкой о том, что он содержит контент для взрослых. В предыдущих книгах японского автора также были откровенные эпизоды, но это не приводило ни к каким запретам. Могла вмешаться политика, полагает корреспондент ТАСС в Токио Алексей Заврачаев

Алексей Заврачаев корреспондент ТАСС в Токио «По всей видимости, имеет место некий политический момент. Мураками в 2014 году поддерживал так называемую революцию желтых зонтиков в Гонконге, когда протестовали против намерения властей в Пекине контролировать выборные процессы в местные органы власти в самом Гонконге. Все романы Мураками содержат довольно откровенные сцены. По всей видимости, в новой книге содержание этих сцен сопоставимо с романом „Норвежский лес“, его недавней книгой „1Q84“. Так что, скорее всего, имеет место политика. Его романы, скорее, ориентированы больше на западного читателя, на мировую общественность, чем на самих японцев, поэтому я бы не сказал, что в самой Японии много его поклонников. Например, в прошлом году, когда в феврале поступила в продажу его новая книга, особого ажиотажа не наблюдалось».

Выход книги на русском языке запланирован на конец этого года. Будут ли в российских книжных магазинах заклеивать роман Мураками в полиэтилен?

Екатерина Панченко замдиректора Редакции № 1 издательства «Эксмо» «Я не могу пока сказать, будем ли мы маркировать этот роман 18+, упаковывать в непрозрачную пленку и так далее, потому что перевод еще не полностью готов, все риски можно будет оценить, когда мы полностью прочитаем весь роман уже по-русски. Таких планов не было, и Мураками с такой маркировкой никогда не выходил, на его книжках вы не найдете ничего подобного. Почти каждая книжка Мураками становится бестселлером, хотя для такой умной прозы это не так уж легко. Это один из самых популярных зарубежных писателей сегодня в России ».

Эксперты отмечают, что скандал на гонконгской книжной ярмарке может пойти на пользу Мураками и серьезно повысить интерес к новой книге.

В Японии роман в двух томах вышел в феврале 2017-го. В книге описана история токийского художника, который отправляется в горы после развода. Он останавливается пожить в доме своего друга и находит там необычный портрет, перевернувший всю его жизнь.