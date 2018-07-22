Мяч в кассу: Россия подсчитывает доходы от чемпионата мира

России футбольная лихорадка принесла немалую прибыль. Миллионы туристов со всей планеты охотно тратили деньги. Да так, что чемпионат даже окупился. По данным Ассоциации туроператоров России, удалось заработать 850 миллиардов рублей. Это примерно 1% ВВП. На подготовку турнира ушло на 167 миллиардов меньше. Словом, посчитали, прослезились от радости, отмечает корреспондент телеканала «МИР 24» Роман Никифоров

На предприятии в Нижнем Новгороде делают матрешки. Бизнес начинается с самой настоящей «обдираловки». В том смысле, что липу очищают от коры. Потом распиливают на поленья, из которых получают заготовки. Футболом там теперь интересуются все. Даже Анна Малышева — токарь с 45-летним стажем. Ведь Кубок мира дал ей возможность заработать.

«Я делала по 100-120 матрешек. Для меня никаких сложностей при их производстве нет», — говорит Анна.

Дальше болванки штукатурят и грунтуют смесью крахмала и клея ПВА. Затем наносят рисунок. Этим летом к традиционным румяным красоткам на сувенирах добавили футбольных звезд. И не прогадали. В дни чемпионата продажи матрешек подскочили в 10 раз! Средний чек превысил две тысячи рублей.

«Самая большая покупка была у нас в пределах 40 тысяч. Ее совершил мужчина, наверное, из Ирана », — рассказывает продавец консультант Наталья Вяткина

Если в Нижнем мягкое дерево превращали в твердую валюту, то в подмосковном Королёве разглядели в обычном бисере жемчужину. Расшитые им кокошники стали хитом чемпионата и даже символом победы России над испанцами.

Как мировой футбол

Изменил Россию

«Продажи на ЧМ у нас увеличились в два раза точно. Пока месяц не закончился, мы не можем точно подсчитать. Но предварительно в 2,5 раза по сравнению с Новым годом. Новый год — у нас самый востребованный для кокошников и костюмов праздник. Но чемпионат мира перещеголял его», — отмечает руководитель компании по производству сувениров Юлия Кравченко

Мундиаль обеспечил работой на дому четыре десятка мастериц. Но даже при такой загрузке склад фирмы к середине июля опустошен. Популярных моделей остались единицы.

«Самым востребованным оказался кокошник «Пелагея», его все очень полюбили», — говорит Юлия.

Большой популярностью пользовались не только кокошники, но и русские национальные костюмы. Например, косоворотка под хохлому и картуз. Причем, спрос остается высоким до сих пор. Мундиаль закончился, а мода осталась.

Пять миллионов семьсот тысяч болельщиков — половина из них иностранцы. Самыми щедрыми стали туристы, команды которых на Мундиаль не пробились. Китайцы потратили более четырех миллиардов рублей. Крупнейшие статьи расходов — на косметику, а также ювелирные часы и украшения. На полтора миллиарда больше выложили американцы. Купили сувениров на 200 миллионов и на 700 миллионов погуляли в барах. Фанаты из других стран тоже знают толк в кутеже.

Никольская на месяц стала центром иностранных инвестиций. Там только по картам туристы потратили 220 миллионов рублей. В местных точках общепита оборот увеличился как минимум вдвое. Не остались внакладе и другие столичные рестораторы.

«Для нас непривычно, когда на игру бар полностью заполняется. На матч Россия-Испания все места были забронированы, даже друзей с трудом могли посадить», — рассказывает совладелец сети баров Андрей Калагин.

Неплохо заработали и регионы. Например, в Казани турпоток вырос в четыре раза. Только пива перед матчами там продали на 90 миллионов. Опыт оценили. Глава республики Минниханов уже попросил президента Путина легализовать продажу пенного напитка на стадионах.

«Ну, уж если мусульмане просят либеральней к пиву подойти, тогда посмотрим», — ответил Путин. В жаркие во всех смыслах дни чемпионата на ура шло не только пиво, но и мороженое. Знаменитый пломбир в ГУМе подорожал в два раза, при этом выручка увеличилась в шесть раз. Тот самый случай, когда производители сняли сливки. Общепит, сувениры и далее по списку… Бонусы — в каждом бизнес-сегменте. Например, в гостиничном. Загрузку в хостеле увеличить физически невозможно, но способ увеличить прибыль все же есть.

«У нас цены выросли в четыре раза. Если обычно койко-место стоит 600-700 рублей, то в дни чемпионата — около 2500», — рассказал владелец хостела Евгений Насонов.

Фармацевты ожидаемо заработали на пластырях, обезболивающих и препаратах от аллергии. Но не только.

«В аптеке брали воду, хотя рядом есть магазины. В одной локации за день у нас смели все американские бады. Видимо, узнали торговые наименование и решили с собой прихватить», — смеется представитель крупной федеральной аптечной сети Алексей Киселев-Романов. Кроме текущей прибыли, есть и долгосрочные вложения. Построили и реконструировали 12 стадионов, 16 больниц, 20 железнодорожных вокзалов и станций, 178 километров дорог. Они после чемпионата никуда не денутся. Как и новый имидж России, которую иностранные болельщики наконец-то увидели своими глазами. А значит, могут приехать сюда снова.

Пока все подсчитывали прибыль, в том числе и миллионные гонорары футболистов за участие в мундиале, сборная Хорватии решила отдать свои призовые на благотворительность. Деньги достанутся одному из детских фондов. Хорватские футболисты вообще часто жертвуют на благотворительность. Например, нападающий национальной команды Анте Ребич погасил кредиты жителей родной деревни — а это 500 человек. Не менее щедры и лидеры нынешнего мундиаля — французы. Например, лучший молодой игрок чемпионата, 19-летний Килиан Мбаппе весь свой заработок — 470 тысяч евро — передал организации, которая обучает спорту детей-инвалидов. Россияне тоже не отстают. Капитан сборной, вратарь Игорь Акинфеев уже много лет помогает фонду спортивных программ «Новое поколение», который занимается развитием детско-юношеского спорта. Защитник Сергей Игнашевич жертвовал деньги детским домам и на строительство спортивных площадок. Нападающий Артем Дзюба как-то раз отработал смену кондуктором трамвая — собирал деньги на лечение мальчика. Один из самых известных футболистов-меценатов — капитан португальской сборной Криштиану Роналду . За несколько лет он пожертвовал больше 10 миллионов евро. Поддержку от форварда неоднократно получала, например, Португальская лига борьбы с онкологией.

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