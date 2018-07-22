Сколько пленных из разных стран взяла Красная Армия в Великую Отечественную

Цифры количества военнопленных, взятых Красной Армией в ходе Великой Отечественной войны, давно известны и опубликованы. Однако они нуждаются в пояснениях.

Страны «оси» и их вольные и невольные союзники

Прежде всего бросается в глаза, что пленные в советской статистике учтены именно в западном значении слова nationality — гражданство определённой страны (за двумя исключениями, о которых ниже), причём бывшее до Второй мировой войны. Так, австрийцы подсчитаны отдельно от немцев, зато чехи и словаки учтены вместе, так же, как и все народы Югославии.

Больше всего за период с 22 июня 1941 по 2 сентября 1945 гг. было учтено в советском плену немцев, то есть граждан Германии в границах до начала 1938 года (до аншлюса Австрии ) — 2,4 млн круглым числом. С австрийцами вместе их свыше 2,5 млн Далее следуют японцы — больше 600 тысяч. На третьем месте — венгры (свыше полумиллиона). От венгров значительно отстают румыны — менее 200 тысяч. Такое значительное преобладание венгров над румынами было вызвано тем, что венгерские армии сопротивлялись советским войскам на своей территории до конца, тогда как Румыния ещё в августе 1944 года переметнулась из коалиции «оси» в стан победителей. [С-BLOCK]

Из сателлитов «оси» меньше всего в советский плен попало финнов — около 2,4 тыс. Это меньше, чем некоторых народов, о которых ещё будет речь. Финская армия практически не потерпела поражений от РККА, а в сентябре 1944 года Финляндия заблаговременно заключила перемирие с СССР.

Может вызвать удивление цифра в 60 тысяч военнопленных поляков — больше, чем итальянцев, немецких союзников. Это объясняется тем, что ещё на территории довоенной Германии в восточных областях жило немало поляков. После оккупации вермахтом Польши значительная её часть была формально включена в Рейх, и её население стало призываться в германскую армию на общих основаниях. Попав в советский плен после 22 июня 1941 года, полякам было выгоднее назваться собственной национальностью, даже если они были подданными Германии ещё до 1939 года.

Чехов и словаков, несмотря на меньшую численность этих народов по сравнению с поляками, попало в советский плен больше — почти 70 тысяч. Этому есть две причины. Первая — армия «независимой» Словакии была союзником Гитлера и воевала на Восточном фронте. Вторая — население Чехии («протектората Богемия и Моравия») призывалось в вермахт, особенно на последних этапах войны. [С-BLOCK]

Любопытно, что чехословаков и поляков в советском плену оказалось больше, чем итальянцев (49 тысяч), хотя в декабре 1942 года на Среднем Дону советскими войсками была целиком разгромлена 8-я итальянская армия. Пленных югославов (22 тысячи) оказалось столько же, сколько французов — опять таки несмотря на то, что Хорватия была официальным союзником Гитлера. Пленные французы это не только добровольцы, вступавшие в вермахт и СС. Территория Эльзаса и Лотарингии была присоединена Гитлером к Рейху, и на ней проводились мобилизации. В советском плену её жители учитывались как французы, даже если были немцами по этносу. Всех же уроженцев стран Западной Европы, оккупированных Германией (без учёта Австрии), а также нейтральных, в советском плену насчитывалось более 32 тысяч.

Мобилизациями на занятых врагом территориях объясняется также наличие в составе военнопленных 13 тысяч китайцев, 7800 корейцев, 3600 монголов. 14 тысяч пленных были посчитаны как молдаване, отдельно от румын. Вряд ли это были бывшие советские граждане, так как к тем применялось понятие не военнопленных, а «изменников Родины». Вероятно, это были всё-таки уроженцы Румынии за Прутом, посчитавшие нужным сказаться молдаванами.

Евреи и цыгане

Две национальности, не имевшие государственности, были выделены в особые категории. Это евреи (10 173 военнопленных) и цыгане (383). Их подсчёт вёлся отдельно по причине нацистской политики уничтожения этих национальностей. Кроме того, направление их репатриации после освобождения было спорным. Так, в 1945 году было уже известно о предстоящем создании государства Израиль , и евреи могли быть отправлены прямо туда.

Но каким образом евреи и цыгане попали в советский плен? Они могли быть мобилизованы в любую из армий таких союзников Германии, как Венгрия и Румыния, а иногда также и в вермахт. Известно, что небольшое число из той и другой национальности таким образом спаслось от геноцида. Уже в советском плену они могли свободно раскрыть свою этническую принадлежность.

Сколько не вернулось из плена

По официальным данным на 22 апреля 1956 года, все остававшиеся в живых военнопленные были репатриированы из СССР. Умерло в плену примерно 15% всех военнопленных. Среди многих европейских национальностей смертность оказалась значительно ниже средней (меньше 10%). Зато в советском плену умерло столько же румын (54,6 тыс. — 29,1%), сколько и венгров (54,8 тыс. — 10,7%), притом, что общее число румынских военнопленных было в два с половиной раза ниже. Это связано с тем, что основная масса румынских пленных была взята под Сталинградом в истощённом состоянии. По той же причине умерло свыше половины (27,7 тыс. — 56,5%) итальянцев, попавших в советский плен.

Однако эти официальные данные не включают японских военнопленных. Вопрос о том, сколько их действительно было взято в советский плен и сколько вернулось из него, до сих пор служит предметом исторических споров и политических спекуляций. По ряду сведений, в действительности было лишено свободы в советских лагерях больше 1 миллиона 70 тысяч японских подданных (включая гражданских лиц), из них вернулось на родину только 730 тысяч.

Советские коллаборанты

В различных военных и военизированных формированиях вермахта и СС, а также в союзных ему квазигосударственных (типа власовской РОА) «армиях», служило около полутора миллионов человек разных национальностей, бывших до войны гражданами СССР. Значительная их часть была захвачена советскими войсками. На советских коллаборантов нормы военнопленных не распространялись. Их обвиняли в «измене Родине» и подвергали карам.

Также были схвачены как «предатели» бывшие подданные Российской империи и их родившиеся за рубежом потомки, никогда не являвшиеся советскими гражданами и воевавшие на стороне «оси», а также члены их семей. Американцы и англичане также взяли в плен немало русских и представителей других национальностей СССР, воевавших в вермахте и СС на Западном и Итальянском фронтах. По выяснении их национальности они, как правило, передавались советским властям

Точных цифр, сколько бывших советских граждан и российских подданных, воевавших на стороне Германии и её союзников, было захвачено Красной армией (отдельно от обвинённых в «сотрудничестве с врагом» по другим основаниям), в источниках не называется.