Завтра в Энгельсе появится новый автобусный маршрут

Завтра, 23 июля, по Энгельсу начнут ходить микроавтобусы нового маршрута №21 «Ярмарка — ТЦ „Лидер“. Об этом сообщает администрация Энгельсского района.

Перевозка пассажиров будет осуществляться по следующей схеме движения: от конечной остановки „Ярмарка“ по улицам площадь Свободы — Халтурина — Горького — Коммунистическая — Ленина — Халтурина — Тельмана — Полиграфическая — Марины Расковой — 148-й Черниговской дивизии — Полтавская — Космонавтов — Ломоносова — Весенняя (через промежуточную остановку „БСМП“) — проспект Химиков — ТЦ „Лидер“.

В обратном направлении схема движения идентичная до Горького, затем по улицам Петровская — Маяковского — Больничный переулок — Пушкина — Коммунистическая — площадь Свободы и далее по существующей схеме движения.

Расписание движения можно уточнить в Центральной диспетчерской службе Энгельсского муниципального района по телефону 56-81-81.